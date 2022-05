Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην δίκη Johnny Depp – Amber Heard, με τον ειδικό να καταθέτει στην αίθουσα του δικαστηρίου πως ο γνωστός ηθοποιός φαινόταν να έχει τα χαρακτηριστικά κάποιου που θα διέπραττε βία σε στενό σύντροφό του.

Η ομάδα της Amber Heard κάλεσε τον Dr. David R Spiegel από τη Βιρτζίνια για να καταθέσει ως ειδικός μάρτυρας στη πολύκροτη δίκη του Depp για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του τη Δευτέρα, 23/5. Όσον αφορά τη βία, ο γιατρός – ψυχίατρος περιέγραψε πως η συνεχής χρήση ουσιών είναι σαν να «παίζεις με τη φωτιά».

Ο Dr. David Spiegel προσήχθη από τους δικηγόρους της Heard ως εμπειρογνώμονας και αργότερα ανακρίθηκε από την Elaine Bredehoft για να ευνοήσει τα επιχειρήματά τους εναντίον του Depp με την εκτίμηση του ψυχολόγου για τον ηθοποιό. Εν τω μεταξύ, η νομική ομάδα του Depp προέβαλε πολλές αντιρρήσεις για τη γνώμη του Spiegel.

Heard’s next witness is Dr. David Spiegel, a psychiatrist. He testifies he has treated thousands of patients, 75% of which have substance abuse problems.#JohnnyDeppVsAmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/hmqEnsAoRP