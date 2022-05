Η υπόθεση του Johnny Depp εναντίον της Amber Heard για συκοφαντική δυσφήμιση 100 εκατομμυρίων δολαρίων είναι τόσο περίπλοκη που το φύλλο ετυμηγορίας έχει 42 ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει η επιτροπή των ενόρκων πριν από την έκδοση μιας ετυμηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail.

Οι ένορκοι ξεκίνησαν ξανά τις συζητήσεις στις 9 π.μ., ώρα Βιρτζίνια, και μέχρι στιγμής έχουν περάσει λίγο περισσότερο από δύο ώρες στην αίθουσα διαβούλευσης.

Το έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα από το δικαστήριο στο Fairfax της Βιρτζίνια και δείχνει ότι υπάρχουν 24 ερωτήσεις για τις αξιώσεις του Depp και 18 για την ανταγωγή της Heard.

Ένα έντυπο ετυμηγορίας χρησιμοποιείται για να επισημοποιήσει την απόφαση των ενόρκων για την υπόθεση, το οποίο εκτείνεται σε οκτώ σελίδες και σημαίνει ότι οι ένορκοι πρέπει να αποφασίσουν για δεκάδες θέματα πριν καταλήξει στην ετυμηγορία της.

Η υπόθεση συζητείται τώρα από την επιτροπή των ενόρκων μετά από έξι εβδομάδες γραφικών και ακατέργαστων αποδεικτικών στοιχείων για τη θυελλώδη τετραετή σχέση του Depp και της Heard και τον γάμο των 15 μηνών.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Johnny Depp ζητά 50 εκατομμύρια δολάρια από τη Heard επειδή φέρεται να τον δυσφήμησε με ένα άρθρο στην Washington Post το 2018, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η Heard, από την πλευρά της, άσκησε αγωγή για 100 εκατομμύρια δολάρια ισχυριζόμενη ότι ο δικηγόρος του Depp, Adam Waldman, τη δυσφήμισε υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς.

Το φύλλο ετυμηγορίας, που ονομάζεται «Ειδικό Έντυπο Ετυμηγορίας», περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον Johnny Depp που αφορούν όλες στο άρθρο της Heard στην Washington Post.

Πιο συγκεκριμένα, οι ένορκοι καλούνται να σχολιάσουν μία προς μία τις δηλώσεις της ηθοποιού στο άρθρο και να απαντήσουν αν τελικά, όντως στοχεύουν στο να παρουσιάσουν τον Depp ως κακοποιητή.

Pages 1, 2 and 3 of the verdict form in #JohnnyDepp v #AmberHeard pic.twitter.com/Foczv1EDap