Το πλήρες όνομά του είναι John Christopher Depp II, επομένως το ψευδώνυμο «Steve» προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το όνομά του. Για ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας, είναι απολύτως φυσιολογικό τα ψευδώνυμα να προέρχονται από την ταινία του 1944 «To Have and Have Not». Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Lauren Bacall και Humphrey Bogart και οι χαρακτήρες τους ονομάζονται Slim και Steve, αντίστοιχα. Ακριβώς όπως η Heard και ο Depp, οι χαρακτήρες έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας.

