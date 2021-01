Η 42χρονη παρουσιάστρια το 2017 υπεβλήθη σε αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο και πέρσι νόσησε από κορονοϊό, ωστόσο το 2021 όπως φαίνεται έρχεται να την ανταμείψει για όλες αυτές τις κακουχίες καθώς περιμένει δίδυμα από παρένθετη μητέρα. Η ίδια έκανε την αποκάλυψη στην εκπομπή της, Better Together, και πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να μετακομίσουν με το σύζυγό της από το Λος Άντζελες στο Νάσβιλ, ώστε τα παιδιά τους να έχουν περισσότερο χώρο για να παίζουν.

