Ο πρωταγωνιστής του How I Met Your Mother θα έχει μια ιστορία για να πει στα δίδυμα Harper και Gideon για το πώς συνάντησε τον μπαμπά τους, τον σεφ David Burtka. Το ζευγάρι, το οποίο άρχισε το δεσμό του το 2004, πρότεινε ο ένας στον άλλο γάμο το 2006, αλλά δεν ανακοίνωσε τη δέσμευσή του μέχρι τον Ιούνιο του 2011, λίγο μετά τη νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων στη Νέα Υόρκη. Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Neil Patrick Harris ανακοίνωσε ότι αυτός και ο David Burtka παντρεύτηκαν κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής απόδρασης στην Ιταλία.

Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City και η Christine Marinoni ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2004 και αρραβωνιάστηκαν πέντε χρόνια αργότερα. «Δεν αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει», είπε η Cynthia Nixon στο The Telegraph για τη σεξουαλική της ταυτότητα το 2007. «Ήμουν με άντρες όλη μου τη ζωή, και ποτέ δεν ερωτεύτηκα μια γυναίκα. Αλλά όταν συνέβη , δεν φαινόταν τόσο παράξενο. Είμαι απλώς μια γυναίκα ερωτευμένη με μια άλλη γυναίκα». Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2012, ένα χρόνο μετά την υποδοχή του γιου Max Ellington.