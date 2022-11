Αναμένοντας την πέμπτη σεζόν του The Crown, ξέραμε ότι η σειρά θα έδινε μεγάλη προσοχή στην πριγκίπισσα Diana, καθώς έμπαινε στη δεκαετία του 1990 και θα βλέπαμε πολλές από τις εμβληματικές στιγμές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δεκαετίας, όπως και τα γεγονότα που συνέβαλαν για την δημιουργία το βιβλίου της, «Diana: Her True Story in Her Own Words».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η σχέση της πριγκίπισσας Diana με τον πρίγκιπα Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια τίθεται στο μικροσκόπιο, καθώς η σειρά εξετάζει τα γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο για το διαζύγιο του ζευγαριού το 1996.

Ανάμεσα στα πολλά περιστατικά στα οποία εστιάζει η νέα σεζόν είναι η κυκλοφορία ενός βιβλίου που έδωσε στην Diana την ευκαιρία να πει την ιστορία της.

Ενώ βλέπουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκδοση του βιβλίου, καθώς και τις συνέπειες που δημιούργησε, ο τίτλος του βιβλίου δεν αναφέρεται ποτέ, μια κίνηση που έχει δημιουργήσει μεγάλη περιέργεια στο κοινό.

The Crown 5η σεζόν: Το βιβλίο του Andrew Morton για την Diana

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου της 5ης σεζόν του The Crown, ο δημοσιογράφος Andrew Morton προσεγγίζει τον έμπιστο φίλο της Diana, James Colthurst, ο οποίος του βάζει στο μυαλό την ιδέα να γράψει ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία της πριγκίπισσας με τη βοήθεια της ίδιας. Για να βοηθήσει την Diana να απορρίψει εύλογα τον ρόλο της στη δημιουργία του βιβλίου, η πρόθεση του Morton είναι ότι μπορεί να δώσει στην πριγκίπισσα ερωτήσεις για να απαντήσει μέσω ενός μαγνητοφώνου με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει στη συνέχεια μέσα στο βιβλίο.

Μετά τη συνάντησή του με τον Morton, ο Colthurst εξηγεί όλα όσα αναφέρθηκαν στην συζήτηση στη Diana, η οποία δέχεται να κάνει το βιβλίο με τον Colthurst να λειτουργεί ως μεσάζων για το έργο, μεταφέροντας τις ερωτήσεις του Morton και τις ηχογραφήσεις της Diana.

Ενώ ο τίτλος του βιβλίου που αναπτύχθηκε και τελικά εκδόθηκε το 1992 δεν παρουσιάζεται ποτέ στην πέμπτη σεζόν του The Crown, το εν λόγω βιβλίο είναι το «Diana: Her True Story—In Her Own Words», το οποίο μέχρι σήμερα θεωρείται ό,τι πιο κοντινό σε μια επίσημη βιογραφία της Diana.

Όπως βλέπουμε στην 5η σεζόν του The Crown, το βιβλίο δημιούργησε πόλεμο με το εκρηκτικό του περιεχόμενο και τους ισχυρισμούς που έγιναν κατά της Βασιλικής Οικογένειας. Το βιβλίο, το οποίο τελικά έγινε η #1 βιογραφία των New York Times, αποδείχθηκε μια κομβική στιγμή στο χρονοδιάγραμμα της σχέσης του Καρόλου και της Diana, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην σχέση τους.

Από την αρχική του κυκλοφορία, το Diana: Her True Story—In Her Own Words αναδημοσιεύτηκε αργότερα με πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και την κατάσταση του μυαλού και της υγείας της Diana όσο ήταν επίσημο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

