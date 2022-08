Ο ηθοποιός Devin Ratray, γνωστός για πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Home Alone», βρίσκεται υπό έρευνα στη Νέα Υόρκη, αφού κατηγορήθηκε ότι βίασε μία φίλη του το 2017.

Ο Ratray, ο οποίος έπαιξε τον Buzz McCallister στην επιτυχημένη ταινία του 1990, φέρεται να επιτέθηκε στη Lisa Smith στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με το CNN.

Η Smith ισχυρίστηκε ότι ο 45χρονος ηθοποιός τη νάρκωσε πριν της επιτεθεί σεξουαλικά. Υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία λίγο μετά τον βιασμό.

Ο Ratray αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του και δήλωσε ότι «δεν έκανε σεξ» με την Smith.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως Ratray συνελήφθη πέρυσι με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αφού κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να στραγγαλίσει την τότε κοπέλα του.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων και δήλωσε αθώος.

Μετά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο, η Smith άρχισε να αναρωτιέται γιατί η υπόθεσή της δεν ερευνάται.

Σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο επειδή η αστυνομία θεώρησε ότι η Smith δεν ήθελε να ασκήσει κατηγορίες εναντίον του Ratray.

Η Smith βρίσκεται τώρα «σε επαφή» με αξιωματούχους που χειρίζονται την υπόθεση. Δήλωσε, μάλιστα, ότι ένας εισαγγελέας ερεύνησε πρόσφατα το τηλέφωνό της και τα αρχεία μηνυμάτων της και επικοινώνησε με πιθανούς μάρτυρες.

Το NYPD δήλωσε στην Post τα εξής: «Το NYPD λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά τις υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού και προτρέπει όποιον έχει πέσει θύμα να υποβάλει αστυνομική αναφορά, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη έρευνα και να προσφέρουμε υποστήριξη και υπηρεσίες στους επιζώντες».

Η Smith από την πλευρά της, δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένη», καθώς η έκθεσή της δεν διερευνήθηκε αμέσως.

Αναφέροντας λεπτομερώς τη νύχτα της φερόμενης επίθεσης στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η Smith είπε ότι συνάντησε τον Ratray για ένα ποτό μαζί με τον αδελφό της και έναν άλλο φίλο. Αργότερα πήγαν στο διαμέρισμα του Ratray, όπου ισχυρίστηκε ότι ναρκώθηκε από τον ηθοποιό, αναφέρει το CNN.

«Θυμάμαι ότι ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν μπορούσα πραγματικά να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά μπορούσα να ακούσω τι συνέβαινε και μπορούσα να νιώσω. Ήξερα ότι τα άλλα δύο άτομα είχαν φύγει και ήμουν ακόμα στον καναπέ», αποκάλυψε η Smith στο ρεπορτάζ.

Ποιος είναι ο Devin Ratray;

Ο Devin D. Ratray είναι Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας. Είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Buzz McCallister στο franchise Home Alone, καθώς και για τις ταινίες Nebraska, Blue Ruin και Kimi.

Ο Ratray ξεκίνησε να κάνει έντονη την παρουσία τους ως ηθοποιός σε ηλικία εννέα ετών με την ταινία Where Are the Children. Πρωταγωνίστησε ως παιδί σε διάφορα άλλα προγράμματα και ταινίες μέχρι το αποκορύφωμά του στην υποκριτική του το 1990 ως Buzz McCallister, ο κακός μεγαλύτερος αδερφός του χαρακτήρα του Macaulay Culkin, Kevin, στο Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York το 1992 και ως αξιωματικός McCallister στο Home Sweet Home Alone.

Ο Ratray γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιανουαρίου 1977. Στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ο Ratray φέρεται να στραγγάλισε την κοπέλα του ενώ βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Οκλαχόμα. Του επιβλήθηκε κράτηση για ενδοοικογενειακή βία και επίθεση από στραγγαλισμό.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και «ο Ratray έσπρωξε την κοπέλα του στο κρεβάτι του δωματίου, πίεσε το ένα του χέρι στον λαιμό της και το άλλο του χέρι πάνω της, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση». Υποστηρίχτηκε, επίσης, ότι καθώς ο Ratray επιτέθηκε στη φίλη του, της είπε, «Έτσι πεθαίνεις».

Τον Αύγουστο του 2022, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Ratray βρισκόταν υπό έρευνα για φερόμενο βιασμό που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2017.

