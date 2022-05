Η ζωή πέρα ​​από το Sex and the City...

Η Kim Cattrall έκανε μία νέα δήλωση βόμβα και πραγματικά στεναχώρησε όλους τους fans του «Sex And The City». Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ήταν «έτοιμη» να φύγει από την σειρά πριν από χρόνια.

Σε μια συνέντευξη στο Variety για το τεύχος Power of Women του περιοδικού, η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Samantha Jones είπε ότι «δεν θα ήθελε ποτέ να κοιτάξει πίσω σε αυτόν τον [χαρακτήρα] με τίποτα άλλο εκτός από περηφάνια».

Αλλά μετά από έξι σεζόν και δύο ταινίες, η Cattrall είπε: «Όλα μέσα μου τελείωσαν».

Γιατί η Kim Cattrall δεν παίζει στο And Just Like That;

Το 2017, απέρριψε το σενάριο για μια τρίτη ταινία «Sex and the City», της οποίας η παραγωγή δεν έγινε ποτέ, μια απόφαση που φαίνεται να την οδήγησε τελικά στο να μην προσκληθεί να συμμετάσχει στο reunion του HBO Max «And Just Like That».

«Έκανα ξεκάθαρα τα συναισθήματά μου μετά την πιθανή τρίτη ταινία, έτσι έμαθα για το reunion όπως όλοι, από τα social media», είπε. Όχι, βέβαια, ότι την ενόχλησε το γεγονός ότι δεν θα ζωντανέψει ξανά την αγαπημένη μας Samantha Jones.

«Μπορείς να φανταστείς να επιστρέψεις σε μια δουλειά που έκανες πριν από 25 χρόνια;» ρώτησε, προσθέτοντας, «Η δουλειά δεν έγινε πιο εύκολη, έγινε πιο περίπλοκη με την έννοια του πώς θα προχωρήσεις με αυτούς τους χαρακτήρες;»

Η Cattrall επιβεβαίωσε ότι πολλά από αυτά που υποτίθεται ότι θα εμφανίζονταν στην ταινία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών σημείων της πλοκής του ξαφνικού θανάτου του Mr. Big (Chris Noth) και της περιόδου πένθους της Carrie (Sarah Jessica Parker), ήταν η πλοκή της τρίτης ταινίας: «Η σειρά είναι βασικά η τρίτη ταινία. Έτσι είχε δημιουργηθεί».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι το «And Just Like That…» φαίνεται σε εκείνη «σαν μία ηχώ του παρελθόντος».

Και παρόλο που ένιωθε «τελικά προστατευτική» με τη Samantha, η Cattrall είπε ότι ήξερε ότι ήταν καιρός να απομακρυνθεί όταν συνειδητοποίησε ότι ο χαρακτήρας της προχωρούσε, λέγοντας στο Variety : «Όλα πρέπει να μεγαλώσουν και να εξελιχθούν, αλλιώς θα πεθάνουν».

Και για να το πούμε και πιο απλά: «Δεν θέλω να είμαι πια γυμνή. Είμαι 65. Είμαι σε εξαιρετική φόρμα. Αλλά απλά δεν με ενδιαφέρει. Αισθάνομαι ότι πρέπει να εξελιχθώ και πέρα από αυτό».

Η Cattrall αποκάλυψε, επίσης, ότι δεν ένιωσε ποτέ στενά συνδεδεμένη με τις ηθοποιούς Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon: «Νομίζω ότι ήμασταν συνάδελφοι. Οι συνάδελφοί μου δεν είναι φίλοι μου. Ήταν απλά επαγγελματικό».

Σημείωσε, «Είναι αρκετά σοφό να αναγνωρίσεις πότε ήρθε η στιγμή να προχωρήσεις, δεν ήθελα να συμβιβάσω».

Φέτος, η Cattrall εμφανίστηκε ως Sophie στο How I Met Your Father του Hulu, αφηγούμενη την ιστορία του νεότερου εαυτού της που υποδύεται η Hilary Duff. Επίσης πρόκειται να εμφανιστεί στο Peacock’s Queer, θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο και θα πρωταγωνιστήσει με τον Robert De Niro στο About My Father.

«Αυτό ακριβώς ήθελα: να είμαι σε διαφορετικά μέρη παίζοντας διαφορετικούς ρόλους επειδή είμαι ηθοποιός χαρακτήρων», δήλωσε στο Variety. «Και όσο δύσκολο κι αν ήταν, και όσο τρομακτικό κι αν είναι να σηκωθείς όρθιος και να μην εκφοβίζεσαι από τον Τύπο ή τους θαυμαστές ή οποιονδήποτε άλλο, θεωρώ πως τα κατάφερα».

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News