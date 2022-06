Ένας ένορκος από τη δίκη Johnny Depp – Amber Heard μίλησε αποκλειστικά στο «Good Morning America» για την απόφαση, η οποία έκρινε ότι η Heard δυσφήμησε τον Depp όταν έγραψε ένα άρθρο στην Washington Post το 2018, στο οποίο υποστήριξε ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ως αποτέλεσμα, η Heard καλείται να πληρώσει 10,35 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στον Depp. Ο ένορκος, ένας από τους πέντε άνδρες της επταμελούς επιτροπής, αποκάλυψε στο «GMA» ότι η συναισθηματική μαρτυρία της Herad κατά τη διάρκεια της δίκης δεν ήταν ρεαλιστική.

«Το κλάμα, οι εκφράσεις του προσώπου που είχε, το βλέμμα της προς την επιτροπή των ενόρκων. Όλοι μας νιώθαμε πολύ άβολα», δήλωσε. «Απαντούσε σε μια ερώτηση και έκλαιγε, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα ήταν παγωμένη. Μερικοί από εμάς χρησιμοποιήσαμε την έκφραση “κροκοδείλια δάκρυα”».

«Πολλοί από τους ενόρκους ένιωσαν ότι αυτό που έλεγε ο Depp, στο τέλος της ημέρας, ήταν πιο πιστευτό», πρόσθεσε ο ένορκος. «Απλώς φαινόταν λίγο πιο αληθινός όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε σε ερωτήσεις. Η συναισθηματική του κατάσταση ήταν πολύ σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια».

Η ομάδα της Heard έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αναρτήσεις εναντίον της σε πλατφόρμες όπως το TikTok επηρέασαν την επιτροπή των ενόρκων υπέρ του Depp. Όπως είπε η Amber Heard στο NBC News αυτή την εβδομάδα, «νομίζω ότι ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος ένορκος… θα ήταν αδύνατο να το αποφύγει αυτό».

Ο ένορκος αρνήθηκε τέτοιες κατηγορίες σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Ακολουθήσαμε τα αποδεικτικά στοιχεία… εγώ και οι άλλοι ένορκοι δεν χρησιμοποιούμε το Twitter ή το Facebook».

«Αυτό που πιστεύω ότι είναι αληθινό είναι ότι και οι δύο τραυμάτιζαν ο ένας τον άλλον», κατέληξε ο ένορκος. «Δεν νομίζω ότι αυτό κάνει κανέναν από τους δύο “λάθος”… αλλά δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν πραγματικά αυτά που έλεγε».

Η επιτροπή σημείωσε ότι ένα «φιάσκο» που πλήγωσε τη Heard κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν η αποκάλυψη ότι δεν είχε ακόμη δωρίσει το διακανονισμό διαζυγίου της 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Πηγαίνει σε ένα talk show στο Ηνωμένο Βασίλειο και το βίντεο την δείχνει να κάθεται εκεί και να λέει στον παρουσιαστή ότι έδωσε όλα αυτά τα χρήματα», είπε ο ένορκος. «Οι όροι που χρησιμοποίησε σε εκείνο το βίντεο ήταν: “Τα έδωσα, τα δώρισα, έφυγαν”. Αλλά δεν έλεγε αλήθεια».

Η Heard, ωστόσο, αποκάλυψε στο NBC News ότι «υποσχέθηκε» τον διακανονισμό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικό σκοπό και εξακολουθεί να δεσμεύεται να το δωρίσει με την πάροδο του χρόνου.

Εδώ μπορείς να δεις ολόκληρη τη συνέντευξη του ενόρκου στο «Good Morning America»:

EXCLUSIVE: A juror in the Johnny Depp and Amber Heard defamation trial said what the jury concluded was "they were both abusive to each other" but Heard’s team failed to prove Depp’s abuse was physical. https://t.co/Ax4SMZUq2J pic.twitter.com/EMiMeqh5pn