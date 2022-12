Τον Οκτώβριο του 2009, δύο μυστικοί ρεπόρτερ του News of the World βιντεοσκόπησαν τον θείο της Kate, Gary Goldsmith, να «κόβει» κοκαΐνη μπροστά τους και να προσφέρεται να τους «τακτοποιήσει» με ακριβές ιερόδουλες.

