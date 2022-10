Δε θα το πιστέψεις! Για άλλη μία φορά το Instagram και το Twitter βάζει περιορισμούς στους λογαριασμούς του Kanye West και του διέγραψε «σημαντικά» posts. Τι έχει συμβεί με τον ράπερ και γιατί όλοι μιλούν για το νέο drama που δημιούργησε;

Όταν διαβάζεις το όνομα του Kanye West σε άρθρο, να ξέρεις ότι δε σε περιμένουν και πολύ καλά νέα. Ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το κακό έχει παραγίνει.

Δε φτάνει που εμφανίστηκε σε επίδειξη με μπλούζα «White Lives Matter», κάνοντας ένα απογοητευτικό statement, έκανε bullying σε δημοσιογράφο μόδας της Vogue, τώρα έρχεται να τα βάλει και με τον Mark Zuckerberg επειδή του επέβαλλε περιορισμούς στα social media. Ποιος λες να βγει νικητής από αυτή την μάχη;

Συγκεκριμένα, το Hollywood Reporter αποκάλυψε ότι οι περιορισμοί ήρθαν μετά την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων της πλατφόρμας «Jesus Is King» από τον ράπερ.

Ένας εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε τις εξελίξεις, αναφέροντας ότι η εταιρεία διέγραψε μια ανάρτηση από τον λογαριασμό Instagram του @kanyewest.

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur