Ο Elon Musk, ιδρυτής της Tesla, σκοπεύει να “ντύσει” το mega-factory της εταιρείας του στο Βερολίνο με κάτι που δε περνάει από το μυαλό σου. Ο γνωστός επιχειρηματίας αποφάσισε να ζητήσει από καλλιτέχνες του δρόμου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να διακοσμήσουν με γκράφιτι το εξωτερικό του mega-factory του Elon Musk!

Η κατασκευή του τεράστιου εργοστασίου της Giga Berlin, το οποίο θα επιτρέψει στην Tesla να αναπτύξει το τελευταίο της μοντέλο Y στην Ευρώπη, ολοκληρώθηκε επίσημα μετά από 10 μήνες. Τώρα, το μόνο που μένει είναι οι τελευταίες πινελιές και ο Elon Musk ελπίζει να κάνει το εργοστάσιο «ένα κόσμημα του Βρανδεμβούργου» με κάποιο «φοβερό γκράφιτι» που θα καλύψει τους εκτεταμένους τοίχους του κτηρίου.

Τον Φεβρουάριο, ο γνωστός επιχειρηματίας με ανάρτησή του στο Twitter αποκάλυψε κάποιες λήψεις του εργοστασίου από drone, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί με γκράφιτι. Αρκετοί το πήραν σαν αστείο και σχολίασαν αναλόγως την ανάρτηση, ωστόσο τελικά ήταν μια αληθής δήλωση, η οποία από τότε επιβεβαιώθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Twitter.

If you want to help cover Giga Berlin in awesome graffiti art, send us your work at GigaBerlinArt@Tesla.com