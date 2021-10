Name a more iconic duo. I'll wait… #DWTSgr pic.twitter.com/7jiYUENyxo

Για δεύτερη Κυριακή το Dancing with the Stars με παρουσιαστές την Βίκυ Καγιά και τον Λάμπρο Φισφή ενθουσίασε τους τηλεθεατές.

Το δεύτερο live του Dancing With The Stars είναι γεγονός κι εμείς το είδαμε, οπότε έχουμε να σχολιάσουμε πολλά! Κάποιοι διαγωνιζόμενοι εντυπωσίασαν και κοινό και κριτική επιτροπή, ενώ ένα ζευγάρι είχε την πιο αδύναμη εμφάνιση με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αποχώρηση. Το Twitter πάλι πήρε φωτιά και δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω!

Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη χορευτική γιορτή του Dancing With The Stars!