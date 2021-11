Η Χριστίνα Βραχάλη και ο παρτενέρ της ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, χορεύοντας ένα απαιτητικό τσάρλεστον, το οποίο τους έδωσε το πρώτο 10άρι τόσο του φετινού Dancing with the Stars. Η Μαρίνα Λαμπροπούλου ενθουσιάστηκε, δίνοντας στη Χριστίνα Βραχάλη 10 βαθμούς, ενώ η κριτική επιτροπή επιβράβευσε το ζευγάρι με 36 βαθμούς.

Πραγματοποιήθηκε χθες το 3ο live του Dancing With The Stars , της μεγάλης αυτής χορευτής γιορτής στο Star. Ένα επεισόδιο γεμάτο γκλίτερ, γέλιο, πολύ χορό αλλά και εντάσεις. Φυσικά έγινε και η δεύτερη αποχώρηση με ένα ζευγάρι που κανείς δεν περίμενε.