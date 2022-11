Lionel Messi και Cristiano Ronaldo πάνω από μια σκακιέρα, σκεπτόμενοι την επόμενή τους κίνηση: Ένα σενάριο που μοιάζει ίσως με επιστημονική φαντασία. Κι όμως, είναι πέρα για πέρα αληθινό και είναι η νέα καμπάνια της Louis Vuitton.

Η νέα διαφήμιση με τον Cristiano Ronaldo έγινε viral για τους λάθος λόγους!

Λίγο πριν το Μουντιάλ 2022, το πέμπτο της καριέρας τους, οι δύο αστέρες του ποδοσφαίρου φωτογραφήθηκαν μαζί, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας του πασίγνωστου οίκου μόδας. Ο Messi δήλωσε μάλιστα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ της ποδοσφαιρικής καριέρας του, ενώ ο Cristiano Ronaldo από την άλλη έθεσε ως όρο την νίκη του κυπέλλου για να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Στην εικόνα, την οποία τράβηξε η Αμερικανίδα φωτογράφος πορτρέτων Annie Leibovitz, οι δυό τους απεικονίζονται σκεπτικοί, ενώ παίζουν μια παρτίδα σκάκι πάνω από δύο μπαούλα Louis Vuitton.

«Η νίκη είναι μία κατάσταση του μυαλού. Μία μακρά παράδοση στη χειροτεχνία μπαούλων, μέσω της φωτογράφησης της Annie Leibovitz», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει την εντυπωσιακή φωτογραφία.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως οι δύο αθλητές δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο στούντιο για την φωτογράφιση. Όπως πρόδωσαν τα backstage πλάνα της Louis Vuitton, ο καθένας φωτογραφήθηκε μόνος του και στη συνέχεια, οι εικόνες τους ενώθηκαν στο μοντάζ.

Τα πλάνα αυτά φυσικά διαγράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τον επίσημο λογαριασμό του οίκου αφού, «κατέστρεψαν» τη μαγεία της φωτογραφίας στα μάτια των θαυμαστών τους.

Behind the scenes of the Ronaldo and Messi Louis Vuitton picture advrrt.pic.twitter.com/nv4ErtRmSR