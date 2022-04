Ο διάσημος Καναδός David Cronenberg συνεργάζεται με την ελληνική εταιρεία «Argonauts Productions» στην ταινία Crimes of the Future, η οποία μάλιστα είναι μια απ’ τις 4 ταινίες με ελληνική υπογραφή που θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ Καννών.

