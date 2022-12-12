Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023 μόλις ανακοινώθηκαν και η αλήθεια είναι πως παρατηρούμε μία ξεκάθαρη προτίμηση σε κάποιες σειρές και ταινίες. Με την ταινία «The Banshees of Inisherin» και την αγαπημένη σειρά «Everything Everywhere All At Once» να πρωτοστατούν σε αρκετές κατηγορίες, όπως μπορείς να δεις και μόνη σου, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου τις πιο δυνατές υποψηφιότητες και τα φαβορί.

Οι υποψηφιότητες παρουσιάστηκαν από τις Mayan Lopez και Selenis Leyva στην πρωινή εκπομπή «Today» του NBC.

Πέρυσι, το NBC διέκοψε τη μετάδοση της διοργάνωσης μετά από έρευνα των Los Angeles Times για το HFPA που έθεσε ερωτήματα σχετικά με τα ηθικά και οικονομικά ζητήματα της ομάδας και αποκάλυψε ότι κανένα από τα τότε 87 μέλη της δεν ήταν μαύρα. Έκτοτε, ο οργανισμός ενέκρινε την πρόταση του προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου Todd Boehly για περισσότερη συμπεριληπτικότητα και ριζικές αλλαγές που αφορούν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της οργάνωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεσπιστούν νέοι καταστατικοί νόμοι, απαγορεύτηκαν τα δώρα, προσέλαβαν έναν επικεφαλή υπέρ της «διαφορετικότητας» και πρόσθεσε 21 νέα μέλη συν 103 διεθνείς ψηφοφόρους που δεν είναι μέλη.

Οι Χρυσές Σφαίρες αναμένεται να προβληθούν με όλες τις αλλαγές, στις 10 Ιανουαρίου και θα παρουσιαστούν από τον κωμικό Jerrod Carmichael.

Ας πάμε όμως στις ίδιες τις υποψηφιότητες. Όσον αφορά τις ταινίες, οι Χρυσές Σφαίρες για άλλη μια φορά αμέλησαν να προτείνουν οποιαδήποτε γυναίκα στην κατηγορία του καλύτερου σκηνοθέτη. Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες, ωστόσο, ήταν μια σειρά ταινιών, όπως το The Fabelmans του Steven Spielberg, το Everything Everywhere All at Once της Michelle Yeoh και το Banshees of Inisherin με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell.

Από την πλευρά των τηλεοπτικών εκπομπών, η Quinta Brunson και η κωμική σειρά Abbott Elementary στο ABC γνώρισαν για άλλη μία φορά επιτυχία με πολλές υποψηφιότητες και στις Χρυσές Σφαίρες. Επιπλέον, η 2η σεζόν του διάσημου δράματος του Mike White The White Lotus έλαβε επίσης πολλές υποψηφιότητες από το HFPA.

Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη δραματική ταινία, είναι οι εξής: «The Fabelmans», «Top Gun: Maverick», «Elvis», «Tár» και «Avatar: Ο δρόμος του νερού».

Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη κωμική ταινία και μιούζικαλ είναι: «The Banshees of Inisherin», «Everything Everywhere All at Once», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Babylon» και «Triangle of Sadness»

Ας τις δούμε, όμως, αναλυτικά για να μη σε κρατάμε άλλο σε αγωνία!

Χρυσές Σφαίρες: Με μαύρα ρούχα οι stars έστειλαν ηχηρό μήνυμα | Η λίστα με τους νικητές (Photos)

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023:

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία – Δράμα

CATE BLANCHETT- TÁR

OLIVIA COLMAN -ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ

VIOLA DAVIS -THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS- BLONDE

MICHELLE WILLIAMS- THE FABELMANS

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία – Δράμα

AUSTIN BUTLER- ELVIS

BRENDAN FRASER- Η ΦΆΛΑΙΝΑ

HUGH JACKMAN- Ο ΓΙΟΣ

BILL NIGHY- LIVING

JEREMY POPE- Η ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

LESLEY MANVILLE – MRS. HARRIS GOES TO PARIS

MARGOT ROBBIE- BABYLON

ANYA TAYLOR-JOY- THE MENU

EMMA THOMPSON-  GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

MICHELLE YEOH- EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

DIEGO CALVA  –  BABYLON

DANIEL CRAIG –   GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

ADAM DRIVER –   WHITE NOISE

COLIN FARRELL  –  THE BANSHEES OF INISHERIN

RALPH FIENNES  –  THE MENU

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)

INU-OH (GKIDS)

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)

TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ)

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT   (GERMANY)  (Netflix)

ARGENTINA, 1985   (ARGENTINA)  (Amazon Prime Video)

CLOSE   (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS)  (A24)

DECISION TO LEAVE   (SOUTH KOREA)  (MUBI)

RRR   (INDIA)  (Variance Films)

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

ANGELA BASSETT  –  BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

KERRY CONDON –   THE BANSHEES OF INISHERIN

JAMIE LEE CURTIS –   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

DOLLY DE LEON  –  TRIANGLE OF SADNESS

CAREY MULLIGAN –   SHE SAID

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ

BRENDAN GLEESON   THE BANSHEES OF INISHERIN

BARRY KEOGHAN   THE BANSHEES OF INISHERIN

BRAD PITT   BABYLON

KE HUY QUAN   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

EDDIE REDMAYNE   THE GOOD NURSE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

JAMES CAMERON  –  AVATAR: THE WAY OF WATER

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT  –  EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN  –  ELVIS

MARTIN MCDONAGH  –  THE BANSHEES OF INISHERIN

STEVEN SPIELBERG –   THE FABELMANS

ΣΕΝΑΡΙΟ

TODD FIELD    TÁR

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

MARTIN MCDONAGH    THE BANSHEES OF INISHERIN

SARAH POLLEY    WOMEN TALKING

STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER    THE FABELMANS

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

CARTER BURWELL  – THE BANSHEES OF INISHERIN

ALEXANDRE DESPLAT  – GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

HILDUR GUÐNADÓTTIR  – WOMEN TALKING

JUSTIN HURWITZ  – BABYLON

JOHN WILLIAMS   THE FABELMANS

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

CAROLINA — WHERE THE CRAWDADS SING

Music by:    Taylor Swift

Lyrics by:    Taylor Swift

CIAO PAPA — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

Music by:    Alexandre Desplat

Lyrics by:    Roeban Katz, Guillermo del Toro

HOLD MY HAND — TOP GUN: MAVERICK

Music by:    Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

Lyrics by:    Lady Gaga, BloodPop

LIFT ME UP”— BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Music by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

Lyrics by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

NAATU NAATU — RRR

Music by:    M.M. Keeravani

Lyrics by:    Kala Bhairava, Rahul Sipligunj

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ

BETTER CALL SAUL –  AMC+/AMC

THE CROWN –  NETFLIX

HOUSE OF THE DRAGON –  HBO MAX

OZARK  – NETFLIX

SEVERANCE  – APPLE TV+

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

EMMA D’ARCY –  HOUSE OF THE DRAGON

LAURA LINNEY –  OZARK

IMELDA STAUNTON  – THE CROWN

HILARY SWANK –  ALASKA DAILY

ZENDAYA-  EUPHORIA

A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

JEFF BRIDGES –  THE OLD MAN

KEVIN COSTNER  – YELLOWSTONE

DIEGO LUNA-   ANDOR

BOB ODENKIRK  – BETTER CALL SAUL

ADAM SCOTT –  SEVERANCE

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

ABBOTT ELEMENTARY –   ABC

THE BEAR –   FX

HACKS  –  HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING –   HULU

WEDNESDAY  –  NETFLIX

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

QUINTA BRUNSON   ABBOTT ELEMENTARY

KALEY CUOCO   THE FLIGHT ATTENDANT

SELENA GOMEZ   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JENNA ORTEGA   WEDNESDAY

JEAN SMART   HACKS

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

DONALD GLOVER –  ATLANTA

BILL HADER –  BARRY

STEVE MARTIN –  ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT –  ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JEREMY ALLEN WHITE –  THE BEAR

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

BLACK BIRD –  APPLE TV+

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY –  NETFLIX

THE DROPOUT –  HULU

PAM & TOMMY  – HULU

THE WHITE LOTUS –  HBO MAX

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

JESSICA CHASTAIN  – GEORGE & TAMMY

JULIA GARNER –  INVENTING ANNA

LILY JAMES –  PAM & TOMMY

JULIA ROBERTS  – GASLIT

AMANDA SEYFRIED –  THE DROPOUT

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

TARON EGERTON  – BLACK BIRD

COLIN FIRTH  – THE STAIRCASE

ANDREW GARFIELD  – UNDER THE BANNER OF HEAVEN

EVAN PETERS  – DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SEBASTIAN STAN –  PAM & TOMMY

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

JENNIFER COOLIDGE  – THE WHITE LOTUS

CLAIRE DANES –  FLEISHMAN IS IN TROUBLE

DAISY EDGAR-JONES  – UNDER THE BANNER OF HEAVEN

NIECY NASH   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

AUBREY PLAZA –  THE WHITE LOTUS

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

F. MURRAY ABRAHAM –  THE WHITE LOTUS

DOMHNALL GLEESON-  THE PATIENT

PAUL WALTER HAUSER  – BLACK BIRD

RICHARD JENKINS –  DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SETH ROGEN –  PAM & TOMMY

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ

ELIZABETH DEBICKI  – THE CROWN

HANNAH EINBINDER –  HACKS

JULIA GARNER  – OZARK

JANELLE JAMES  – ABBOTT ELEMENTARY

SHERYL LEE RALPH  – ABBOTT ELEMENTARY

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ

JOHN LITHGOW  – THE OLD MAN

JONATHAN PRYCE –  THE CROWN

JOHN TURTURRO –  SEVERANCE

TYLER JAMES WILLIAMS –  ABBOTT ELEMENTARY

HENRY WINKLER –  BARRY

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