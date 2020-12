Ο Στέλιος Κερασίδης, όπως τον αποκαλούν τα media παγκοσμίως, θεωρείται ένας νέος Μότσαρτ, ενώ Μέσα σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει αφιερώματα για εκείνον. Συγκεκριμένα, μερικά απ’ τα κορυφαία Μέσα που έχουν γράψει για τον Στέλιο είναι τα The Guardian , Reuters , New York Post και Classic FM .

Τώρα, ο “μάγος” του πιάνου συνέθεσε μια μαγική χριστουγεννιάτικη μελωδία με τον τίτλο “Christmas Will Never Die” και το σίγουρο είναι ότι η μουσική του θα γίνει η αγαπημένη μας συντροφιά αυτές τις γιορτές.