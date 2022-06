Ο σκηνοθέτης του No Time to Die, Cary Fukunaga, κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και απρεπή συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, κατά την διάρκεια γυρισμάτων.

Σε άρθρο του Rolling Stone που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (31 Μαΐου), σχεδόν δώδεκα πηγές αναφέρθηκαν ώστε να ισχυριστούν ότι ο σκηνοθέτης ξεπέρασε τα επαγγελματικά όρια, επανειλημμένα.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Fukunaga χρησιμοποίησε τις ταινίες του ως ευκαιρία για να επιδιώξει σεξουαλικές σχέσεις με πολύ νεότερες γυναίκες και μέλη του συνεργείου.

Ο Cary Fukunaga αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς.

Kαταγγελίες σκηνοθέτη «No Time To Die»: Τι έχουν υποστηρίξει τα θύματα;

Πηγές που συνεργάστηκαν με τον Cary Fukunaga τα τελευταία έξι χρόνια τον κατηγόρησαν ότι κυνηγούσε πολλές γυναίκες ηθοποιούς και μέλη του πληρώματος στα πλατό του.

Ένα μέλος του πληρώματος, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η επιμονή του σκηνοθέτη «συνορεύει με την παρενόχληση στο χώρο εργασίας».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Fukunaga κατηγορήθηκε ότι «περιποιείτο» νεαρές γυναίκες από την ηθοποιό Rachelle Vinberg, την οποία είχε γνωρίσει το 2016 στα γυρίσματα για μια διαφήμιση της Samsung.

Η Vinberg – η οποία πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά του HBO Betty – έκανε καταγγελίες εναντίον του σκηνοθέτη, γράφοντας στο Instagram: «Πέρασα πολλά χρόνια φοβούμενη γι’ αυτόν. Ο άνθρωπος παρενοχλεί και έχει αυτή τη συμπεριφορά εδώ και χρόνια. Προσοχή, γυναίκες».

Είπε ότι έχει διαγνωστεί με PTSD λόγω της σχέσης της με τον Fukunaga, στην οποία τελικά ανέπτυξε και ρομαντικά συναισθήματα.

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς της, ο συνήγορος του Fukunaga δήλωσε ότι ο πελάτης του «είχε μια πολύ σύντομη και συναινετική σχέση με την Vinberg, που έληξε. Η κυρία Vinberg σαφώς δεν είναι ευχαριστημένη με τον κ. Fukunaga, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, οι σχέσεις διαρκώς τελειώνουν και πολλές φορές ένα άτομο (ή και τα δύο) είναι δυστυχισμένο». Ο σκηνοθέτης αρνείται επίσης τις κατηγορίες περί παρενόχλησης.

Μετά τη δημοσίευση της Vinberg, όμως, οι δίδυμες αδερφές και ηθοποιοί Hannah και Cailin Loesch μοιράστηκαν μια ανάρτηση στο blog τους, υποστηρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης είχε σχέση και με τις δύο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Maniac» του Netflix.

«Δεν μας βίασε, δεν μας απέλυσε από μια δουλειά και δεν μας έβαλε να κάνουμε οτιδήποτε σωματικό παρά τη θέλησή μας», αναφέρει η ανάρτηση. «Λοιπόν, γιατί είναι τόσο άσχημο όμως, τώρα να βλέπουμε αυτόν τον άντρα, αυτόν από τον οποίο απομακρυνθήκαμε πρόθυμα, να προβάλλεται ως αξιότιμος δημιουργός που έφερε μια τόσο αναγκαία «φεμινιστική ανατροπή» σε ένα εμβληματικό κινηματογραφικό franchise;

Είμαστε σε θέση να ηγούμαστε της ζωής μας. Φλερτάραμε κι εμείς μαζί του. Τον καλωσορίσαμε στο σπίτι της οικογένειάς μας, και όταν αυτό έγινε υπερβολικό, φύγαμε από ξεκλείδωτες πόρτες. Ήταν δικό μας λάθος; Ή μήπως αρκεί η επιρροή ενός ισχυρού άνδρα, πολύ μεγαλύτερου σε ηλικία και υποτίθεται σοφότερου, για να αφαιρέσουμε τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης από τους ώμους μας;».

Μέσω του δικηγόρου του, ο Fukunaga διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι είχε ζητήσει από τις δύο αδερφές να συμμετάσχουν σε τρίο, όπως υπονοεί η ανάρτησή τους.

Το 2021, ο ηθοποιός Raeden Greer κατηγόρησε τον Fukunaga ότι την απέλυσε από την πρώτη σεζόν του True Detective, όταν αρνήθηκε να γυρίσει μια γυμνή σκηνή που δεν ήταν στο συμβόλαιό της. Είχε κληθεί να υποδυθεί μία εξωτική χορεύτρια.

«Ήταν εξευτελιστικό», είπε η Greer στο The Daily Beast. «Και τώρα, ο Cary είναι εδώ έξω και μιλάει για τους γυναικείους χαρακτήρες του – είναι σαν ένα άλλο χαστούκι στο πρόσωπο ξανά και ξανά και ξανά».

Ο Fukunaga κέρδισε ένα Emmy το 2014 για τη σκηνοθεσία της πρώτης σεζόν του True Detective του HBO, με πρωταγωνιστές τους Woody Harrelson και Matthew McConaughey.

Το 2015, σκηνοθέτησε την ταινία του Netflix Beasts of No Nation με πρωταγωνιστή τον Idris Elba. Πέρυσι έγινε ο πρώτος Αμερικανός που σκηνοθέτησε ταινία του James Bond με το No Time to Die.

