Ο Brad Pitt τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με την εμφάνισή του στην πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του «Bullet Train» στο Βερολίνο, φορώντας φούστα και σακάκι. Σχολιάστηκε ως το απόλυτο fashion icon, ενώ μας έκανε να ανυπομονούμε λίγο περισσότερο για την ταινία! Ποια είναι η υπόθεση, όμως, του «Bullet Train» και γιατί όλοι μιλάνε γι’ αυτήν;

Ο Hollywood A-lister, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μια καφέ λινή φούστα μέχρι το γόνατο, ασορτί σακάκι και σομόν πουκάμισο, δημιουργώντας ένα trending hashtag στο Twitter.

Ο Pitt, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως δολοφόνος Ladybug στην τελευταία ταινία δράσης του David Leitch, ανέφερε σχετικά με το σενάριο της ταινίας ότι τον βοήθησε να ανέβει ψυχολογικά μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του lockdown.

Μιλώντας στο Sky News στην πρεμιέρα του Λονδίνου, ο ηθοποιός σχολίασε: «Απλώς με έκανε να γελάσω και σκέφτηκα ναι, αυτό θέλω να το κάνω».

Με την ημερομηνία κυκλοφορίας του να πλησιάζει, εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την τελευταία ταινία του Brad Pitt, «Bullet Train».

Το «Bullet Train» θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 3 Αυγούστου 2022, ενώ στην Ελλάδα μία ημέρα αργότερα, δηλαδή στις 4/8/2022.

Το «Bullet Train» βασίζεται στο ιαπωνικό μυθιστόρημα του Kotaro Isaka.

Ακολουθεί έναν δολοφόνο που ονομάζεται Ladybug, τον οποίο υποδύεται ο Pitt και η πρώτη του «δουλειά» πάει στραβά με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω από ένα ιαπωνικό τρένο Bullet υψηλής ταχύτητας που ταξιδεύει από το Τόκιο στη Μοριόκα.

Υπάρχουν πέντε δολοφόνοι στο τρένο, όλοι αναζητούν τον δικό τους στόχο, αλλά δεν γνωρίζουν ότι συνδέονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο.

Πρόκειται για ένα παραληρηματικό θρίλερ δράσης από τον σκηνοθέτη της ταινίας Deadpool 2, David Leitch, και αποτελεί το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και μια εκλεκτή παρέα από επίλεκτους δολοφόνους, θα κάνεις μια βόλτα υψηλών ταχυτήτων με φόντο τη μοντέρνα Ιαπωνία.

Το trailer του «Bullet Train» κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου και μας παρουσίασε τους βασικούς χαρακτήρες και το μοναδικό σκηνικό, όπου και θα εκτυλιχθούν τα γεγονότα.

Just get off the train. Easy, right?



Watch the new trailer for #BulletTrainMovie, starring Brad Pitt, exclusively in movie theaters August 5. pic.twitter.com/c0NAFTE2Zo