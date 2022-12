#BARBIE July 21, 2023 Only in theaters pic.twitter.com/mauCGpizD1

Come on Robbie let’s go party! Tο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Barbie» είναι γεγονός με πρωταγωνιστές τους ταλαντούχους Margot Robbie και Ryan Gosling. Το αστέρι του Suicide Squad αναλαμβάνει τον ρόλο της κούκλας, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1959, σε μια σατιρική ταινία που σκηνοθέτησε η Greta Gerwig, βασισμένη σε σενάριο που έγραψε με τον Noah Baumbach.