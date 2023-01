View this post on Instagram

Το σενάριο της ταινίας «Back To Black» προέρχεται από τον σεναριογράφο των «Nowhere Boy» και «Control» Matt Greenhalgh και θα επικεντρωθεί στην «εξαιρετική ιδιοφυΐα, τη δημιουργικότητα και την ειλικρίνεια της Amy που εμφύσησαν όλα όσα έκανε. Ένα ταξίδι που την έβγαλε από την τρέλα του Camden High Street της δεκαετίας του ’90 στην παγκόσμια λατρεία – το Back to Black παρακολουθεί αυτό το ταξίδι πίσω από τον καθρέφτη, για να δει τι είδε η Amy, για να νιώσει αυτό που ένιωσε».

Αναμένεται να ακούσουμε φυσικά πολλά από τα επιτυχημένα τραγούδια της Winehouse στην ταινία, καθώς το «Back To Black» προχωρά με την πλήρη υποστήριξη της Universal Music Group, της Sony Music Publishing και του The Amy Winehouse Estate.

Τι είδους κοινωνία θα ήμασταν αν δεν τιμούσαμε κάθε πολυβραβευμένο ποπ καλλιτέχνη με μια μουσική βιογραφική ταινία που πήρε το όνομά του από ένα από τα πιο διάσημα single του; Ευτυχώς, μετά το «Bohemian Rhapsody», «Rocketman», «Respect» και «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody» έρχεται το «Back To Black», μια μεγάλου μήκους ταινία για τη ζωή της Amy Winehouse.