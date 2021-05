Πού γνωρίσαμε την ηθοποιό που αποτελεί τη νέα προσθήκη στο Sex and the City;

Βρέθηκε το άτομο που θα είναι η αντικαταστάτρια της Samantha στο νέο Sex and the City με τίτλο “And Just Like That…”. Ο λόγος για την Sara Ramírez , η οποία μέσα απ’ την συμμετοχή της θα στείλει κι ένα σημαντικό μήνυμα.

H Sara Ramírez είναι non-binary άτομο, δηλαδή αυτοπροσδιορίζεται με τις αντωνυμίες “οι/των/τους” και ο ρόλος της θα είναι ενός queer παραγωγού- παρουσιαστή podcast.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της HBO Max, ο ρόλος της ηθοποιού θα είναι εκείνος της Che Diaz και φυσικά θα κάνει παρέα με τις υπόλοιπες τρεις, την Carrie Bradshaw, την Charlotte York και την Miranda Hobbes, καλύπτοντας κατά κάποιο τρόπο το κενό που αφήνει η Samantha.

Η ίδια θα παίξει τον ρόλο της stand up κωμικού Che Diaz, μιας non-binary, queer κωμικού, η οποία έχει το δικό της αρκετά πετυχημένο podcast στο οποίο συμμετέχει αρκετές φορές η Carrie Bradshaw. H Che θα είναι μια μεγάλη παρουσία με εξίσου μια μεγάλη καρδιά, της οποίας η εξωφρενική αίσθηση του χιούμορ και η προοδευτική, πιο ανθρώπινη, προσέγγιση των ρόλων του φύλων τις έχει κάνει (μαζί με την Κάρι) και το podcast τους αρκετά δημοφιλείς

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Sara Ramirez έχει κερδίσει Tony Award ως καλύτερη ηθοποιός σε ένα μιούζικαλ για το “Montamal Python’s Spamalot” το 2005, ενώ έγινε ευρέως γνωστή μέσα απ’ τον πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα LGBTQ στην τηλεόραση, όταν υποδυόταν την ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Callie Torres στο “Grey’s Anatomy”.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μια ταλαντούχα ηθοποιός όπως η Sara Ramirez έχει ενταχθεί στην οικογένεια του “Sex and the City”», είπε απ’ την πλευρά του ο executive producer Michael Patrick King.

Η Sara είναι ένα μοναδικό ταλέντο, εξίσου στην κωμωδία και το δράμα – και αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι και εμπνευσμένοι για τη δημιουργία αυτού του νέου χαρακτήρα για το show

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News