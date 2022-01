Η Naomi Osaka βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Forbes με τις αθλήτριες με τα υψηλότερα κέρδη. Συλλογικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες κέρδισαν συνολικά 166,6 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία σύμφωνα με το Forbes ήταν 23% πιο αυξημένα σε σχέση με τη λίστα του 2020.

Η Ιαπωνέζα Naomi Osaka είναι η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, σύμφωνα με λίστα που δημοσίευσε το περιοδικό Forbes.

Η σταρ του τένις, η οποία βοήθησε στην ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας στον αθλητισμό, κέρδισε 57,3 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα τον περασμένο χρόνο.

