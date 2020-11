Μια αναζωογονημένη κινούμενη αφήγηση της ιστορίας του The Grinch Who Stole Christmas, αυτή η ταινία μπορεί να είναι λιγότερο τρομακτική για τα παιδιά που φοβούνται τη ζωντανή δράση του Jim Carrey Grinch. Αυτή η ταινία περιλαμβάνει την αγαπημένη ιστορία, φυσικά, με μερικές νέες σκηνές που θα διασκεδάσουν όσους έχουν δει άλλες εκδόσεις της ιστορίας μερικές (ή πολλές) φορές, ώστε ολόκληρη η οικογένεια να μπορεί να παρακολουθήσει μαζί.

