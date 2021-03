Μερικές φορές, το μόνο που θέλεις είναι να κάτσεις να δεις μια σειρά που θα σου δίνει με αφθονία αυτό το υπέροχο, απολαυστικό πράγμα: Το σεξ! Κι ενώ γνωρίζεις ότι πολλά απ’ αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δεν ανταποκρίνονται 100% στην πραγματικότητα, σου αρέσει να βλέπεις σειρές με σεξ στο Netflix!

Ναι, μπορεί η σεξουαλική ζωή να μην είναι πάντα όπως την βλέπουμε στην τηλεόραση, αλλά σίγουρα οι παρακάτω σειρές έχουν μια γερή δόση ρεαλισμού συν του ότι δεν επικεντρώνονται μόνο στο σεξ.

Διαλέξαμε 12 shows που αξίζει να τα παρακολουθήσεις τόσο για τις hot σκηνές τους όσο για το τριγύρω story που έχει να σου δώσει πράγματα!

Αυτές είναι οι 12 καλύτερες σειρές με σεξ στο Netflix:

Tiny Pretty Things

Μια σχολή μπαλέτου στο Σικάγο, που κρύβει πολλά μυστικά. Οι σπουδαστές, που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, μπλέκουν σε ερωτικά τρίγωνα μεταξύ τους και οι σκηνές σεξ είναι άφθονες σε όλα τα επεισόδια!

Bridgerton

Δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει άνθρωπος που δεν έχει δει το Bridgerton και δεν του έχουν μείνει οι σέξι σκηνές ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Bold Type

Αυτή η σειρά τα έχει όλα (αλλά στα έχουμε ξαναπεί αυτά) και μέσα σε αυτά τα όλα έχει και πολύ, πολύ σεξ! Οι τρεις φίλες πειραματίζονται με κάθε είδους σεξ και μας δείχνουν πώς είναι όταν βράζει το αίμα ενός millenial!

Sex Education

Μια σειρά που ασχολείται, όπως προδίδει και ο τίτλος του, κατά βάση με το σεξ, αλλά με μια πολύ διαφορετική ενδιαφέρουσα οπτική!

Orange Is The New Black

Μια γυναικεία φυλακή, πολλά βίαια σκηνικά, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πολύ σεξ ανάμεσα στις κρατούμενες, αλλά και μεταξύ των κρατούμενων και των υπεύθυνων ασφαλείας της φυλακής.

How To Get Away With Murder

Αυτό το θαύμα της Shonda Rhimes επικεντρώνεται γύρω από την Annalize Keating, και την ομάδα που φτιάχνει με κάποιους απ’ τους μαθητές της. Οι σκηνές σεξ μπλέκονται αριστοτεχνικά σχεδόν σε κάθε επεισόδιο με τις συγκλονιστικές εξελίξεις γύρω από δολοφονίες.

Sense8

Ένα δράμα επιστημονικής φαντασίας με οκτώ ξένους απ’ όλο τον κόσμο που βρίσκονται συνδεδεμένοι με μια μυστηριώδη σύνδεση. Ίντριγκα, πολιτική αναταραχή, άτομα με υπεράνθρωπες δυνάμεις και πολλές, μα πολλές, σκηνές σεξ!

Bonding

Έντονο BDSM στοιχείο με δύο φίλους που εξερευνούν τα όρια στο σεξ!

Easy

Όλη η σειρά λαμβάνει χώρα στο Σικάγο, αλλά κάθε επεισόδιο των 30 λεπτών επικεντρώνεται στην ερωτική ζωή διαφορετικών χαρακτήρων σε όλους τους τύπους σχέσεων. Κάποιοι είναι παντρεμένοι, κάποιοι έχουν παιδιά, κάποιοι θέλουν παιδιά, άλλοι είναι χωρισμένοι, άλλοι ερωτεύονται για πρώτη φορά.

Valeria

Πολλοί το χαρακτήρισαν ως το νέο Sex and the City. Η Valeria, μια φιλόδοξη μυθιστοριογράφος που αγωνίζεται να βρει έμπνευση στο γράψιμό της και στον γάμο της, μαζί με τις τρεις κολλητές της. Τελικά, γνωρίζει έναν σέξι άντρα, τον Victor, και ξεκινά ένα ερωτικό τρίγωνο με τον εκείνον και τον σύζυγό της. Είναι η σειρά όπου μπορείς να δεις τους πρωταγωνιστές να κάνουν σεξ σχεδόν παντού!

Elite

Φαντάσου το Gossip Girl να συναντά το Riverdale, αλλά στην Ισπανία! Το story επικεντρώνεται σε ένα σχολείο, το οποίο καλύπτει η σκιά μιας δολοφονίας. Μέσα στα όσα εκτυλίσσονται γύρω απ’ αυτό το θέμα, βλέπουμε τους σχεδόν ενήλικες μαθητές να ανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητά τους.

The Hook Up Plan

Η Elsa δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χωρισμό της αλλά σύντομα αυτό δεν φαίνεται να είναι το βασικό θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η σειρά. Ο Jules αναλαμβάνει να την βοηθήσει να ξεπεράσει τον πρώην της και μάντεψε με ποιο τρόπο το καταφέρνει αυτό!

