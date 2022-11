Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για το «Avatar: The Way of Water» λίγες εβδομάδες πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας, στις 16 Δεκεμβρίου. Η αναμονή για το σίκουελ επιστημονικής φαντασίας φτάνει επιτέλους στο τέλος, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα ανεβασμένες.

Περίπου 13 χρόνια μετά από την προβολή του πρώτου μέρους του «Avatar», η ιστορία μας πηγαίνει στο 2154 -δεκαετίες αργότερα από την πρώτη ταινία-, παρουσιάζοντάς μας τον μαγικό κόσμο του νερού.

«Avatar: The Way of Water»: Το επίσημο τρέιλερ

Το δεύτερο part του franchise βλέπει την επιστροφή του κακού χαρακτήρα του Stephen Lang, Colonel Quaritch, ο οποίος φαινομενικά αναβιώνει μέσω μιας μορφής avatar Na’vi. To «Avatar: The Way of Water» ακολουθεί την οικογένεια της Neytiri και του Jake Sully, καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να μείνουν ενωμένοι.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει στιγμές του Jake και της Neytiri να χαλαρώνουν ως οικογένεια. Οι θεατές θα έχουν μια πιο βαθιά ματιά στα παιδιά Na’vi του ζευγαριού: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) και Kiri (Sigourney Weaver, που επιστρέφει στο franchise σε νέο ρόλο). Μάλιστα, δεν λείπουν και τα εντυπωσιακά πλάνα από τον ωκεανό.

«Η ιστορία είναι για την οικογένεια, για τις οικογένειές μας που προσπαθούν να μείνουν μαζί και τις θυσίες που κάνουμε όλοι για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον και να προστατεύσουμε τον τόπο όπου ζούμε. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικογένεια και στο πόσο ευάλωτος είσαι όταν έχεις παιδιά», είπε η Sigourney Weaver αναφερόμενη στην συμμετοχή της στην ταινία.

Ανάμεσα στους παλιούς γνωστούς η νέα ταινία θα εμπλουτιστεί και με νέο καστ, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται η Kate Winslet, η Michelle Yeoh, ο Cliff Curtis, ο Edie Falco και ο Jemaine Clement.

Ακριβώς όπως το «Avatar» του 2009, ο Cameron γράφει, κάνει παραγωγή και επιμελείται το «Avatar: The Way of Water», εκτός από τη σκηνοθεσία. Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι μάλλον δεν θα επιστρέψει για την τέταρτη και πέμπτη ταινία του franchise.

