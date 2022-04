Μετά από μήνες, μάλλον χρόνια, η Disney παρουσίασε την Τετάρτη, 27/4, το πρώτο trailer για το sequel του James Cameron του Avatar, δίνοντας επίσης στην ταινία έναν επίσημο τίτλο. Γνωστό πλέον ως «Avatar: The Way of Water», η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας των 20th Century Studios θα κυκλοφορήσει στις 14 Δεκεμβρίου παγκοσμίως!

