Η Διεθνής Ομοσπονδία Ηθοποιών (FIA) παίρνει θέση και καταδικάζει την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη, μέσα από μία οργισμένη ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Τονίζει, μάλιστα, πως βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων Ηθοποιών, του ΣΕΗ, αλλά και των θυμάτων.

Σε δεκάδες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις διαβάζεται κάθε βράδυ το κείμενο του ΣΕΗ, ενώ το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, δηλώνοντας την υποστήριξη του στα θύματα του Δημήτρη Λιγνάδη.

Οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες και τα πανό «Βιαστής είναι» που έχουν κατακλύσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας μας, δεν πέρασαν απαρατήρητες από οργανισμούς του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, εξοργισμένη δηλώνει και η FIA (Διεθνής Ομοσπονδία Ηθοποιών) με την απόφαση δικαστηρίου να αποφυλακίσει τον καταδικασμένο για δύο βιασμούς Δημήτρη Λιγνάδη. Με ανάρτησή της, μάλιστα, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στους ηθοποιούς στην Ελλάδα, στον ΣΕΗ και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη.

«Η FIA είναι εξοργισμένη με την απόφαση δικαστηρίου να απελευθερώσει τον καταδικασμένο βιαστή Δημήτρη Λιγνάδη (πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου)», αναφέρει η ανακοίνωση της FIA, η οποία συνεχίζει ως εξής: «Στηρίζουμε τους ηθοποιούς της Ελλάδας στον αγώνα τους για δικαιοσύνη, στηρίζουμε τα ελληνικά σωματεία και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών».

Να υπενθυμίσουμε ότι από τις τέσσερις υποθέσεις που βρέθηκαν στα χέρια της δικαιοσύνης, ο Δημήτρης Λιγνάδης κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τα δύο περιστατικά του 2015, ενώ αθωώθηκε για εκείνα τα περιστατικά που αποδίδονται το 2011 και το 2018 – στο πρώτο λόγω αμφιβολιών και στο δεύτερο επειδή ο μάρτυρας δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Η υπόθεση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, δεν είναι η πρώτη φορά που κεντρίζει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Όταν είχε συλληφθεί, μάλιστα, κορυφαία ειδησεογραφικά site είχαν διερευνήσει εκτενώς το θέμα.

Οι New York Times είχαν άρθρο με τίτλο «Ο άλλοτε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου κρατείται μετά από ένταλμα σύλληψης για βιασμό».

«Ο κ. Λιγνάδης είναι ο πιο γνωστός από τους πολυάριθμους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που έχουν κατονομαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις. Και οι κατηγορίες εναντίον του είναι από τις πιο σοβαρές. Παραιτήθηκε από τη θέση του στο Εθνικό Θέατρο νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από αναφορές που δείχνουν ότι είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά νέους ηθοποιούς, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες», έγραψαν.

The case of Dimitris Lignadis is the most high-profile among the numerous directors and actors to have been named in a torrent of accusations that have rocked the Greek arts world https://t.co/EkiVTUaEp3