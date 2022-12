Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι πολύ εύκολη! Φυσικά και τραγουδάει. Πριν ξεσηκώσει την Dua Lipa και τη Lady Gaga στη σειρά Emily in Paris, η Park, η οποία υποδύεται την Mindy, θαμπώνει το κοινό στο Μπρόντγουεϊ. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για Τόνι για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ Mean Girls.

you might also like