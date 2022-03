Η ηθοποιός έκανε challenge με το Since U Been Gone!

Anne Hathaway και Kelly Clarkson “μονομάχησαν” συγκρίνοντας τις φωνητικές τους ικανότητες! Ποια βγήκε νικήτρια;

Οι δύο σταρ συμμετείχαν στο παιχνίδι Sing That Name That Tune στο talk show της Clarkson, και παρόλο που η Hathaway κέρδιζε ήδη, η μπάντα αποφάσισε να δώσει στην Clarkson μια ευκαιρία παίζοντας το δικό της τραγούδι “Since U Been Gone”. Ωστόσο, η ηθοποιός του Devil Wears Prada ανέβηκε στο buzzer και έκλεψε την παράσταση!

“Πώς; Πώς το κατάλαβες από αυτό;” ρώτησε η τραγουδίστρια την Hathaway μετά την εντυπωσιακή ερμηνεία της ηθοποιού.

Η Anne της είπε πόσο πολύ αγαπάνε όλοι αυτό το τραγούδι και το ξέρουν απ’ έξω! Η Kelly Clarkson την ίδια στιγμή δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει κι είχε σοκαριστεί!

Εκτός από την ειρωνεία το ότι η ηθοποιός κέρδισε την τραγουδίστρια, οι φανς του σόου δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις εκπληκτικές της ικανότητές της στο τραγούδι -τις οποίες, φυσικά, γνωρίζαμε ήδη, χάρη στη βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία της στο ριμέικ του Les Misérables το 2012.

Anne Hathaway και Kelly Clarkson μονομαχούν! Άκου τις ερμηνείες τους και τις αντιδράσεις τους

