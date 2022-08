Το «Chicago», το πολυβραβευμένο και κορυφαίο αμερικανικό μιούζικαλ, παρουσιάζεται από τον κόσμο του θεάματος στο Broadway και αποτελεί τη μακροβιότερη αναβίωση του θεάτρου, το οποίο βρίσκεται στο Mahnattan της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μία παραγωγή, η οποία ακόμη και μετά από 25 χρόνια, εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Η Angelica Ross λοιπόν, γνωστή ηθοποιός και τρανς ακτιβίστρια, με τον ρόλο της στο πασίγνωστο μιούζικαλ, θα αποτελέσει την πρώτη τρανς γυναίκα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Broadway.

Η ίδια θα υποδυθεί το ρόλο της διψασμένης για φήμη δολοφόνου Roxie Hart, σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής. Αρχικά, ο ρόλος αυτός ανήκε στην Pamela Anderson, ωστόσο η παραγωγή αποφάσισε πως φέτος ο ρόλος ταιριάζει καλύτερα στην Angelica. H ηθοποιός ξεκινά τις παραστάσεις στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Ross είναι γνωστή για τον ρόλο της ως Candy Ferocity, μια νεαρή τρανς γυναίκα που διαγωνιζόταν τακτικά στη σκηνή της αίθουσας χορού της Νέας Υόρκης, στη βραβευμένη με Emmy σειρά «Pose». Η σειρά που προβλήθηκε αρχικά από το αμερικάνικο κανάλι FX και απέκτησε απευθείας φανατικό κοινό, εξελίσσεται στην Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, όπου το AIDS εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα και η LGBTQ κοινότητα βρίσκεται σε κρίση.

The name on everybody’s lips is gonna be… A N G E L I C A! @angelicaross begins performances September 12! pic.twitter.com/iaTkahw0Dr