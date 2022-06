Η Miranda Hobbes που μπήκε σε μια νέα queer σχέση για την αναβίωση του Sex and the City, And Just Like That…, δεν αποτέλεσε έκπληξη στη Cynthia Nixon. Μάλιστα, η ίδια αποκαλύπτει πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας της σειράς ήταν από πάντα queer!

Σε μια συνέντευξη στο Variety, η Nixon θυμήθηκε και αποκάλυψε τις πρώτες συζητήσεις που είχε με τον παραγωγό Michael Patrick King σχετικά με την απομάκρυνση της Miranda από τη σχέση της με τον σύζυγό της Steve Brady (David Eigenberg).

«Σίγουρα, γιατί όχι!» είπε η 56χρονη ηθοποιός. «Αν προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, να δείξουμε διαφορετικούς κόσμους και να δείξουμε διαφορετικές πτυχές αυτών των χαρακτήρων, γιατί να μην το κάνουμε;»

Cynthia Nixon για την queer Miranda: «πάντα παλεύει με την εξουσία, και τη γυναικεία δύναμη έναντι της ανδρικής»

Η Cynthia Nixon, η οποία είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλη από το 2004, δε συμφώνησε στην αρχική ιδέα να απατήσει η Miranda τον Steve με την καθηγήτριά της Nya Wallace (Karen Pittman) — αλλά όταν ο μη δυαδικός κωμικός Che Diaz (Sara Ramírez) εντάχθηκε στην ιστορία, η Nixon βρήκε την ευκαιρία να απελευθερώσει την Miranda.

Alberto Reyes/Shutterstock

Συγκεκριμένα η ηθοποιός δήλωσε: «Ξέρω ότι ξεπερνάμε πολλά όρια εδώ για τα οποία οι άνθρωποι έχουν πολλές απόψεις, αλλά δεν ήθελα να δω την Miranda να ξεπερνά αυτό το όριο και να βγαίνει με την καθηγήτριά της. Δεν ήμουν εντάξει με αυτό».

Για τη Nixon, το coming out της Miranda δεν ήταν εντελώς σοκαριστικό, γιατί καταβάθος πάντα πίστευε πως ο χαρακτήρας της ήταν queer.

«Αν και την ενδιέφεραν πραγματικά μόνο οι άντρες, νομίζω ότι η Miranda είχε πολλές queer και λεσβιακές επιθυμίες πάνω της. Η Miranda πάντα παλεύει με την εξουσία, και τη γυναικεία δύναμη έναντι της ανδρικής δύναμης, από πάντα ασχολείται, δηλαδή, με θέματα τα οποία αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες που είναι queer. Νομίζω ότι το να μην χρειάζεται να είναι υπό την προστασία ενός άνδρα, ήταν πάντα ένα από τα πολύ ελκυστικά πράγματα που της προσέφερε το να είναι με μια άλλη γυναίκα».

Η Nixon αναγνώρισε επίσης ότι η Miranda δεν ήταν η μόνη γυναίκα μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστριών του Sex and the City που είχε queer ιδιότητες, υπενθυμίζοντας πώς ο χαρακτήρας της Samantha Jones, έβγαινε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα με τη λεσβία ζωγράφο Maria (Sônia Braga). Η Nixon συγκεκριμένα τόνισε: «Η Samantha καταλάβαμε ότι ήταν στην πραγματικότητα ημι-queer ή λίγο queer. Και αυτό ήταν πολύ διαφορετικό και νέο για εκείνη την εποχή».

CRAIG BLANKENHORN/HBO MAX

Σε όλη τη διάρκεια του And Just Like That, η οποία ολοκληρώθηκε με τη μετακόμιση της Miranda από τη Νέα Υόρκη στο Los Angeles για να είναι με τον Che – πολλοί θαυμαστές ήταν επικριτικοί για τη σχέση τους.

Αλλά η Nixon υπερασπίστηκε το ειδύλλιο. «Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι δεν λατρεύουν να βλέπουν αυτούς τους χαρακτήρες να είναι χαρούμενοι και ο εαυτός τους», είπε στο The Drew Barrymore Show τον Ιανουάριο. «Αλλά μου αρέσει αυτό».

Το And Just Like That…, που έκανε πρεμιέρα στο HBO Max τον Δεκέμβριο του 2021, ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν τον Μάρτιο και η αλήθεια είναι πως θα απολαύσουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία από την queer Miranda. Ανυπομονούμε!

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News