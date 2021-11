Carrie, Charlotte και Miranda ξανά στις οθόνες μας! Ακούγεται σαν ψέμα! Κι όμως, οι τρεις φίλες, χωρίς να έχουν πλέον δυστυχώς τη Samantha μαζί τους, επιστρέφουν στα νέα επεισόδια του ανανεωμένου Sex and the City. Το τρέιλερ του And Just Like That είναι εδώ, ολόφρεσκο, κι εμείς μετράμε αντίστροφα για την 9η Δεκεμβρίου!

Πρόκειται για την πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο ολοκληρωμένα πλάνα απ’ τη σειρά, για την πρεμιέρα της οποίας δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ανυπομονεί σχεδόν όλος ο πλανήτης!

Φυσικά, το teaser trailer μας κάνει μικρές αποκαλύψεις, όπως είναι το φιλί του Mr. Big με την Carrie. Τι άλλο θα συμβεί βέβαια ανάμεσα σ΄αυτούς τους δύο θα το ανακαλύψουμε στα επεισόδια. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν εκπλήξεις, όπως ήδη γνωρίζουμε.

Το τρέιλερ του And Just Like That:

Η νέα σεζόν Sex And The City θα ακολουθεί την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα τριάντα τους μέχρι την ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα πενήντα τους. Η μεγάλη απώλεια των νέων επεισοδίων είναι η Kim Cattrall στον ρόλο της Samantha Jones την οποία είχαμε δει στις έξι σεζόν και στις δύο ταινίες. Δυστυχώς, μια νέα συνεργασία δεν ευδοκίμησε και η απουσία της αγαπημένης πρωταγωνίστριας σίγουρα θα είναι αισθητή.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News