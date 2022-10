Η Sarah Jessica Parker μπήκε στο mood της Carrie Bradshaw και μας αποκάλυψε την πρώτη behind the scenes φωτογραφία από τα νέα επεισόδια του And Just Like That κι εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τσιρίζουμε! Αλήθεια, πότε επιτέλους θα κάνει πρεμιέρα;

Το And Just Like That επιστρέφει στους δρόμους της Νέας Υόρκης κι εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι ζωές των αγαπημένων μας πρωταγωνιστριών, αλλά και να απολαύσουμε τα νέα συνολάκια του απόλυτου fashion icon, της Carrie Bradshaw φυσικά.

Στις 5 Οκτωβρίου, η Sarah Jessica Parker επιβεβαίωσε ότι η νέα σειρά του HBO Max και η συνέχεια του Sex and the City ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν, μοιράζοντας την ανακοίνωση μαζί με ένα μυστηριώδες στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της.

Sarah Jessica Parker – Φωτογραφία από τα γυρίσματα!

Στη φωτογραφία, μπορούμε να δούμε την Carrie Bradshaw να φοράει τα κλασικά της καφέ σανδάλια Christian Dior, τα οποία, να σου υπενθυμίσω, ότι τα φόρεσε και στην πρώτη ταινία Sex and the City, μαζί με ένα τζιν παντελόνι cargo, ασημί τσαντάκι Fendi κι ένα περιστέρι;! Τι να είναι αυτό άραγε; Μήπως το ζωάκι – σύμβολο της Νέας Υόρκης;

Όχι! Είναι απλά μία τσάντα!

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η SJP αποκάλυψε στο E! News ότι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα γυρίσματα, αλλά είχαν μελετήσει το σενάριο. Ωστόσο, η ηθοποιός ήταν αυστηρή στις λεπτομέρειες της πλοκής, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορεί να μοιραστεί «απολύτως τίποτα» για τη δεύτερη σεζόν.

Το μόνο που αποκάλυψε, και αυτό νομίζω είναι υπεραρκετό, είναι η επιστροφή του Aidan Shaw (που υποδύεται ο John Corbett), ο οποίος εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη δεύτερη ταινία Sex and the City. Απ’ ό,τι φαίνεται θα επανεμφανιστεί στη ζωή της Carrie αφού ο σύζυγός της Mr. Big (Chris Noth) πέθανε ξαφνικά.

