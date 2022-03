And Just Like That / Instagram

Η επιτυχημένη αναβίωση του Sex and the City μας ετοίμαζε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη! Χθες, 22/3, το HBO Max ανακοίνωσε τη δεύτερη σεζόν της αγαπημένης μας σειράς κι εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα τσιρίζουμε! Και κάπως έτσι θα αρχίσουμε να ανυπομονούμε για τα νέα επεισόδια!

Η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis είναι έτοιμες να επιστρέψουν ως οι αντίστοιχοι χαρακτήρες τους – Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs και Charlotte York Goldenblatt – καθώς εξερευνούν τον έρωτα, τη φιλία και την καριέρα τους στη Νέα Υόρκη.

And Just Like That 2η σεζόν: Η επίσημη ανακοίνωση

«Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω πώς και πώς τις νέες ιστορίες των κοριτσιών, οι οποίες παίζονται από αυτές τις ισχυρές και καταπληκτικές ηθοποιούς», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Michael Patrick King σε μια δήλωση. «Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι!»

Η Sarah Aubrey, η Επικεφαλής Αρχικού Περιεχομένου στο HBO Max, πρόσθεσε ότι «έχουν ενθουσιαστεί από την πολιτιστική συζήτηση που δημιουργήθηκε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ».

«Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει ο Michael Patrick King και οι υπέροχοι συγγραφείς, παραγωγοί, καστ και συνεργείο μας για να μεταφέρουν αυτές τις ιστορίες στην οθόνη», κατέληξε. «Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι μας επιφυλάσσει η 2η σεζόν!»

Τα νέα επεισόδια του And Just Like That έρχονται μετά από μια άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν, η οποία έγινε το πιο δυνατό ντεμπούτο του HBO Max μέχρι σήμερα, έχοντας καλύτερες επιδόσεις από οποιαδήποτε άλλη πρεμιέρα για σειρά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Η αναβίωση των 10 επεισοδίων ακολούθησε την Carrie ως χήρα που ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της με τη βοήθεια των φίλων της μετά τον σοκαριστικό θάνατο του συζύγου της Mr. Big (Chris Noth). Η 1η σεζόν τελείωσε με την Carrie να ξαναμπαίνει σιγά σιγά στον κόσμο των γνωριμιών.

Ο θάνατος του Mr. Big στην πρεμιέρα της σειράς ήταν μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της. Μέρες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, ο Noth κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες, προκαλώντας μια δημόσια απάντηση από το κύριο καστ του And Just Like That… καθώς και την απομάκρυνσή του από μια προγραμματισμένη σκηνή αναδρομής στο φινάλε. (Ο Noth δεν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά.)

Η ημερομηνία πρεμιέρας για τη δεύτερη σεζόν του AJLT δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

