Έχουμε νέο teaser αλλά και ημερομηνία για την πρεμιέρα του And Just Like That! Όλα μπαίνουν σιγά σιγά σε μια σειρά και οι αγαπημένες μας πρωταγωνίστριες ετοιμάζονται για το μεγάλο reunion!

Στο video το HBO Max βλέπουμε πλάνα απ’ τα γυρίσματα και τη Sarah Jessica Parker να αποκαλύπτει πότε θα δούμε στις οθόνες μας το πρώτο επεισόδιο! Όπως μας εκμυστηρεύεται μιλώντας στην κάμερα, η πρεμιέρα του And Just Like That θα γίνει τον Δεκέμβριο!

Είμαι Sarah Jessica, γεια σας από τη Νέα Υόρκη και την 5th Avenue. Την ώρα που μιλάμε, κάνουμε γυρίσματα για το Sex & the City ή όπως θέλουμε να το αποκαλούμε για το ‘And Just Like That’ με μερικές αγαπημένες φίλες. Αλλά, εν τω μεταξύ, το ‘And Just Like That’ θα κάνει πρεμιέρα αυτόν τον Δεκέμβριο στο HBO MAX

Η μίνι σειρά, που εξακολουθεί να κάνει γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, θα αποτελείται από 10 επεισόδια, και όλα δείχνουν ότι θα πάει και για δεύτερη σεζόν.

Το teaser και η ανακοίνωση για την πρεμιέρα του And Just Like That:

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως το κανάλι έρχεται επίσημα και στην Ελλάδα, με τους τηλεθεατές να έχουν τη δυνατότητα να δουν τη συνέχεια του «Sex and the City» και το «House of the Dragon». Συγκεκριμένα, το HBO Max στην Ευρώπη έχει εξασφαλίσει τις κυκλοφορίες της Warner Media, 45 ημέρες μετά την προβολή τους. Ο κάθε συνδρομητής θα μπορεί να λάβει 12 μήνες υπηρεσίας, πληρώνοντας το κόστος συνδρομής μόνο οκτώ μηνών.

