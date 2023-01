Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε έντονη φημολογία για την επιστροφή του αγαπημένου χαρακτήρα από το Sex and the City

Και κάπως έτσι… Η Carrie Bradshaw και ο Aidan είναι ξανά μαζί. Το Deadline αποκάλυψε τον Αύγουστο ότι ο John Corbett του «Sex and the City» θα συμμετείχε στη 2η σεζόν του HBO Max ‘s «And Just Like That…» και τώρα οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Η σειρά λειτουργεί ως συνέχεια του «Sex and the City», που προβλήθηκε στο HBO από το 1998 έως το 2004, και ακολουθεί την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte, καθώς περιηγούνται στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και φιλίας στα 30 τους στην ακόμα πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και φιλίας στα 50 τους.

Είναι επίσημο! Ο Aidan επιστρέφει για την 2η σεζόν του «And Just Like That» – Όσα αποκάλυψε η Sarah Jessica Parker

And Just Like That – Aidan: Οι πρώτες φωτογραφίες της πολυαναμενόμενης επιστροφής

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει και εκείνο το φιλί στο Άμπου Ντάμπι, φαινόταν σαν να μην υπήρχε καμία ελπίδα ότι αυτοί οι δύο θα το προσπαθούσαν ξανά. Ο Aiden ήταν παντρεμένος με μια άλλη και η Carrie.. είχε τον Big. Ο Big πέθανε στην 1η σεζόν αφήνοντας την Carrie πίσω στη σκηνή των singles της Νέας Υόρκης και η μοίρα της συζύγου του Aiden σίγουρα θα αποκαλυφθεί στη νέα σεζόν.

Ο Aidan ήταν ένας από τους δύο αξιόλογους αγαπημένους χαρακτήρες των θαυμαστών του Sex and the City που δεν εμφανίστηκαν στην πρώτη σεζόν του «And Just Like That…», μαζί με τη Samantha. Ενώ η αναβίωση της εμβληματικής σειράς του HBO ανακοινώθηκε από την αρχή, καθώς επικεντρωνόταν στην Carrie, τη Miranda και τη Charlotte χωρίς σχέδια για συμμετοχή της Kim Cattrall, οι θαυμαστές περίμεναν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης σεζόν για να εμφανιστεί ο Aiden αφού ο Corbett είχε αποκαλύψει τη συμμετοχή του, λέγοντας στη Page Six τον Απρίλιο του 2021, «Νομίζω ότι μπορεί να είμαι σε αρκετά επεισόδια».

Μετά το φινάλε του Φεβρουαρίου, ο εκτελεστικός παραγωγός Michael Patrick King εξήγησε στο Deadline γιατί ο Aidan δεν εμφανίστηκε στο τέλος της πρώτης σεζόν, η οποία αφορούσε τον απόηχο του θανάτου του συζύγου της Carrie, Mr. Big.

«Πραγματικά ένιωθα ότι ήταν πολλά για την Carrie», είπε. «Αυτή η σεζόν ήταν too much. Θέλαμε να τη βγάλουμε πρώτα από το σκοτάδι της μετά το θάνατο του Big και να βγει στο φως — το τελευταίο επεισόδιο ονομάζεται άλλωστε “Seeing the Light”».

Ο Corbett απεικόνιζε τον φίλο της Carrie Bradshaw και μετέπειτα αρραβωνιαστικό της, Aidan στις σεζόν 3 και 4 του «Sex and the City». Οι δυο τους χώρισαν δύο φορές, την πρώτη φορά αφού η ίδια ομολόγησε ότι τον απάτησε με τον μελλοντικό της σύζυγο Mr. Big και τη δεύτερη όταν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί, αφού ο Aidan της έκανε πρόταση γάμου και οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν.

Η Carrie και ο Aidan επισκεύασαν τους φράχτες που τους χώριζαν στην 6η σεζόν όταν έπεσαν ο ένας στον άλλο στο δρόμο, με τον Aidan να αποκαλύπτει ότι ήταν παντρεμένος και είχε έναν μικρό γιο. Η μοίρα τους έφερε ξανά κοντά στην ταινία «Sex and the City 2» σε μια αγορά στο Άμπου Ντάμπι. Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα παθιασμένο φιλί κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, αλλά και οι δυο τους ήταν παντρεμένοι εκείνη την εποχή.

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η σχέση σε νέες βάσεις, μετά από τόσα χρόνια και τόσες πολλές αλλαγές στις ζωές τους. Πρώτα όμως, ρίξε μια ματιά παρακάτω σε μια σειρά από φωτογραφίες της Carrie και του Aiden να κάνουν βόλτες στο Μανχάταν, πιασμένοι χέρι-χέρι.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News