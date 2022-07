Εκατομμύρια χρήστες περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία αυτή την ημέρα και η αναμονή έλαβε τέλος, καθώς το Stranger Things 4 Vol. 2 είναι και επίσημα διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix. Το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν περιέχει τα δύο τελευταία -από τα εννέα συνολικά επεισόδια- και φέρνει επιτέλους το επικών διαστάσεων φινάλε στις οθόνες όλων των συνδρομητών.

Τα δύο επεισόδια του Stranger Things 4 Vol. 2 προβάλλονται σε σχεδόν τέσσερις ώρες συνολικής διάρκειας: Το επεισόδιο 8 έχει διάρκεια 1 ώρα και 25 λεπτά, ενώ το 9ο και τελευταίο διαρκεί 2 ώρες και 19 λεπτά. Ετοιμάσου για binge watching, απολαμβάνοντας τη μάχη Vecna εναντίον Eleven σε μια αναμέτρηση που θα συγκλονίσει.

Όπως φαίνεται, πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν πάνω από τις οθόνες τους για τη μεγάλη πρεμιέρα, με αποτέλεσμα να κολλήσει η πλατφόρμα Netflix σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Ωστόσο, η εταιρία δεν γνωστοποίησε ακόμη την αιτία του παραπάνω συμβάντος. Πιθανολογείται όμως, ότι η αιτία της «κατάρρευσης» ήταν η ταυτόχρονη είσοδος εκατομμυρίων χρηστών οι οποίοι ήθελαν να δουν τη συνέχεια της αγαπημένης τους σειράς.

Σύμφωνα με το Downdetector, τα πρώτα προβλήματα καταγράφηκαν στις δέκα το πρωί όταν ανέβηκε το δεύτερο μέρος της σειράς. Το πρόβλημα διορθώθηκε μετά από σχεδόν μισή ώρα ενώ πάνω από 13.000 χρήστες έκαναν σχετική αναφορά.

Το Spotify είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής στον κόσμο και η σειρά «Stranger Things» έχει ένα αναμφισβήτητα εμβληματικό soundtrack. Επομένως, ήταν αναπόφευκτο να προκύψει συνεργασία αυτών των δύο κολοσσών. Αν συνδεθείς στο Spotify λογαριασμό σου θα βρεις μια ειδική προσαρμοσμένη λίστα που συνδέεται με την ιστορία του Stranger Things 4 και την πραγματικότητα, φέρνοντας τον κόσμο του Upside Down στον δικό μας.

Βάσει της πλοκής ο Vecna είναι ο νέος μεγάλος κακός του Upside Down που έχει βάλει στόχο την Max (Sadie Sink). Τα θύματα του υποκύπτουν όταν τα βρίσκει στα όνειρά τους, όπου και τα σκοτώνει. Η παρέα του Hawkins όμως ανακαλύπτει ότι εάν κατά τη διάρκεια που ο Vecna κυριεύει ένα θύμα του αυτό ακούει μουσική και του ξυπνούν όμορφες μνήμες, μπορεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά του.

Η «Upside Down Playlist» είναι διαθέσιμη και σε περιμένει να την ακούσεις!

