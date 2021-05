Ομολογουμένως όλοι οι fans της πασίγνωστης σειράς The Friends αναμέναμε καιρό «reunion» των έξι. Αυτό έγινε πραγματικότητα, ωστόσο όπως γνωρίζουμε όλοι δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα. Σήμερα, Παρασκευή 28 Μαΐου έγινε γνωστό το πότε, αλλά και σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί το Friends The Reunion .

