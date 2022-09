Η Meghan Markle έκανε το δυναμικό της comeback μετά από 2 ολόκληρα χρόνια! Η αγαπημένη μας έδωσε την πρώτη της ομιλία στη Βρετανία μετά το Megxit και μπορούμε όλοι μας να συμφωνήσουμε πως ήταν κάτι παραπάνω από καθηλωτική! Ή μήπως όχι;

Η Δούκισσα του Sussex άνοιξε τη σύνοδο κορυφής One Young World στο Μάντσεστερ, προτρέποντας νέους ηγέτες από όλο τον κόσμο να πάρουν τη θέση τους στην ιστορία και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον!

Το One Young World Summit, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, επιδιώκει να «διερευνήσει θέματα που κυμαίνονται από την πρόληψη των συγκρούσεων και την ισότητα των φύλων έως την υγεία, τους ωκεανούς και την ηγεσία».

«Είναι πολύ ωραίο που επιστρέφω στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πολύ ωραίο που επιστρέφω με όλους εσάς στο One Young World», ξεκίνησε η Meghan την κεντρική της ομιλία.

«Όπως πιθανότατα θα ακούσετε πολλές φορές αυτή την εβδομάδα, και όπως μόλις ακούσαμε, θα ακούσετε ομιλίες πολύ βαριές, αλλά και αναζωογονητικές. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι ότι εσείς είστε το μέλλον».

«Θα ήθελα, όμως, να προσθέσω σε αυτό, ότι εσείς είστε παρόντες», συνέχισε. «Εσείς είστε αυτοί που οδηγούν τη θετική και απαραίτητη αλλαγή που απαιτείται σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, και γι’ αυτό είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι στην παρέα σας σήμερα».

Η Meghan, η οποία είναι σύμβουλος στο One Young World από το 2014, σκέφτηκε την παρουσία της στην πρώτη της σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια. «Από πολλούς τρόπους εκείνη την εποχή, έμοιαζα πολύ με τον καθένα σας. Νεαρή, φιλόδοξη, που υποστηρίζει τα πράγματα στα οποία πιστεύει βαθιά. Επίσης, κοιτάζω γύρω μου και αναρωτιέμαι, “Πώς στο καλό έφτασα ως εδώ;”» είπε.

«Εκείνο το βράδυ, ήμασταν περίπου 20 με 30 σύμβουλοι και ήμουν το κορίτσι από το Suits», τόνισε η Meghan, καθώς τόσο αυτή όσο και το πλήθος ξέσπασαν σε γέλια.

«Ήμουν τόσο συγκλονισμένη από αυτή την εμπειρία…Ήμουν τόσο νευρική», είπε. «Είχα αμφιβολίες για τον εαυτό μου και αναρωτιόμουν αν ήμουν αρκετά καλή για να είμαι εκεί. Αυτό που έκανα στον κόσμο, αν και σημαντικό, άξιζε στην πραγματικότητα; Αλλά το One Young World είδε σε μένα αυτό που ήθελα να δω στον εαυτό μου. Είδαν σε μένα ακριβώς αυτό που βλέπω και σε εσάς: το παρόν και το μέλλον».

Η Δούκισσα μίλησε, επίσης, για τον σύζυγό της, πρίγκιπα Harry, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που συμμετείχε στη φετινή σύνοδο κορυφής.

«Ήρθα μαζί σας στο Λονδίνο το 2019 και μέχρι εκείνο το σημείο, είναι δίκαιο να πούμε, η ζωή μου άλλαξε σημαντικά. Είμαι πλέον παντρεμένη και μαμά», εξήγησε. «Η κοσμοθεωρία μου είχε επεκταθεί βλέποντας την παγκόσμια κοινότητα μέσα από τα μάτια του παιδιού μου».

Η Meghan συνέχισε: «Είμαι ενθουσιασμένη που ο σύζυγός μου μπορεί να έρθει μαζί μου εδώ αυτή τη φορά, για να μπορέσει να δει και να επιβεβαιώσει από πρώτο χέρι τον σεβασμό μου για αυτόν τον οργανισμό και όλα όσα παρέχει και καταφέρνει».

«Το One Young World ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου για τόσα πολλά χρόνια πριν τον γνωρίσω, οπότε το να συναντηθώ ξανά εδώ στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτόν στο πλευρό μου, με κάνει να νιώθω υπέροχα», πρόσθεσε.

Πολλοί ήταν και οι haters, όμως, οι οποίοι έσπευσαν να την κατηγορήσουν και να την κακολογήσουν. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η ομιλία της είχε διαφημιστεί ως μία που θα αναφερόταν στην ισότητα των φυλών, ωστόσο, η Meghan Markle κατηγορήθηκε ότι μίλησε μόνο για τον εαυτό της.

Επικαλούμενη tweet ειδικού της γλώσσας του σώματος, η Daily Mail σημειώνει ότι η δούκισσα του Sussex αναφέρθηκε 54 φορές στον εαυτό της κατά τη διάρκεια της επτάλεπτης ομιλίας της.

Meghan's @OneYoungWorld speech. References to herself are in yellow. pic.twitter.com/6rT8rriqhd