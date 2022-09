Ένα αστέρι γεννιέται! Ο Brad Pitt έκανε το ντεμπούτο του ως γλύπτης και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό! Ποιος είναι ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτή την τέχνη; Μήπως ο χωρισμός του με την Angelina Jolie; Αναρωτιέμαι εγώ τώρα…

Ενημερωτικά, τα έργα τέχνης του ηθοποιού εκτίθενται σε μια ομαδική έκθεση στο Μουσείο Τέχνης Sara Hildén στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Τα γλυπτά του εμφανίζονται μαζί με αυτά του μουσικού Nick Cave και του καλλιτέχνη Thomas Houseago για την έκθεση «We», η οποία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023.

Brad Pitt – Έργα γλυπτικής: Η έκθεση και η προσπάθεια του ηθοποιού να εξελιχθεί

Μάλιστα, ο αγαπημένος μας ηθοποιός προσκαλεί και τον καλό του φίλο, Leonardo DiCaprio, επίσης fan της κεραμικής, να κάνουν τα πειράματά τους και να πουλήσουν τις δημιουργίες τους σε απλησίαστες τιμές (για εμάς).

Είναι η πρώτη φορά που ο Brad Pitt εκθέτει δημοσίως τα γλυπτά του και παρουσιάζει συνολικά εννέα έργα ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν ένα σπίτι από σιλικόνη με σημάδια από πυροβολισμούς και άλλο ένα σπίτι φτιαγμένο από φλοιό δέντρου με τίτλο House A Go Go (2017) που συγκρατείται πρόχειρα με μια ταινία.

Εκτός από τα συμβολικά αυτά σπίτια παρουσιάζει ένα μπρούτζινο κουτί μεγάλου μεγέθους με αποτυπώματα μελών σώματος που φαίνεται να προσπαθούν να το σπάσουν και να ξεφύγουν και το γύψινο γλυπτό Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (2020), το οποίο απεικονίζει μια οπλομαχία μεταξύ οκτώ μορφών.

Ο σταρ του «Bullet Train» φέρεται να ξεκίνησε να στρέφεται προς την κεραμική τέχνη, μετά το ταραχώδες διαζύγιό του με την ηθοποιό Angelina Jolie, το 2017.

Σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email στην εφημερίδα The Art Newspaper, ο Pitt αποκάλυψε για την συγκεκριμένη τέχνη ότι πρόκειται για «μέθοδος αυτοστοχασμού» στην οποία καταγράφει τον εαυτό και τα συναισθήματά του, λαμβάνοντας υπόψη του εκείνους που μπορεί να έχει πληγώσει και τις στιγμές που απλώς έκανε λάθος.

Η ενασχόληση με την τέχνη αποδεικνύεται ότι είναι για τον Ptit μια ήσυχη ενασχόληση και ο αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό ηθοποιός την ενασχόληση αυτή την αποκαλεί «ριζοσπαστική απογραφή του εαυτού. Γίνομαι πραγματικά βάναυσα ειλικρινής μαζί μου και λαμβάνοντας υπόψη αυτούς που μπορεί να έχω πληγώσει και τις στιγμές που μόλις έκανα λάθος».

Τόσο ο Brad Pitt όσο και ο Nick Cave δημιούργησαν αυτά τα έργα σε διάλογο με τον πολύ πιο έμπειρο Houseago. Ο Βρετανός καλλιτέχνης ασκεί το επάγγελμα για σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσιάζει μια σειρά από πίνακες ζωγραφικής, ένα μέσο με το οποίο άρχισε να πειραματίζεται τα τελευταία χρόνια. Προέρχονται από τη μεγάλης κλίμακας σειρά του Visions, η οποία δημιουργήθηκε σε εξωτερικούς χώρους και είναι εμπνευσμένη από τους Ευρωπαίους συμβολιστές, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγού Edvard Munch.

Παρουσιάζει επίσης νέα γλυπτά από κοκκινόξυλο και γύψο που έφτιαξε ως απάντηση σε έργα της συλλογής του Ιδρύματος Sara Hildén, όπως το γλυπτό του Alberto Giacometti «Γυναίκα σε άρμα» από το 1943 έως το 1962.

Μιλώντας για την απόφασή του να οργανώσει μία συλλογική έκθεση μεταξύ του Cave και του Pitt, ο Houseago δήλωσε: «Δεν είμαι εγώ. Είμαστε ΕΜΕΙΣ!»

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News