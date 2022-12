Η παράδοση πιστεύεται ότι ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Γεωργίου Β’ το 1748. Ο Γεώργιος Β’ γεννήθηκε τον Οκτώβριο, αλλά το ετήσιο Trooping of the Color έγινε γιορτή του μονάρχη καθώς και των ενόπλων δυνάμεων. Το Trooping the Color έγινε μια ξεχωριστή ημερομηνία στο βασιλικό ημερολόγιο κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κατά τη διάρκεια αυτών των 70 ετών, η τηλεόραση και αργότερα οι έγχρωμες φωτογραφίες, κατάφεραν να παρουσιάσουν στον κόσμο την συγκεκριμένη βασιλική οικογένεια στη διαδικασία.

