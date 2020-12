Η 24χρονη, που είναι beauty ambassador του οίκου Dior, δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες του νέου της hair look, ενθουσιάζοντας τους εκατομμύρια followers της, οι οποίοι της σχολίασαν ότι όποιο κούρεμα κι αν κάνει είναι πάντα πολύ όμορφη. Και φυσικά δεν έχουν άδικο, αφού είναι πανέμορφη και με ξανθά μαλλιά κι ένα εντυπωσιακό pixie look. Ομολογουμένως, μοιάζει λίγο παραπάνω και με τη μητέρα της, Yolanda Hadid .

