«Εκπλήσσομαι που το ντοκιμαντέρ δεν έκανε μεγαλύτερη ζημιά στους Sussexes. Το βρήκα επώδυνο. Σε έκανε να συνειδητοποιείς πως είναι χαμένοι. Από την άλλη, δεν εκπλήσσομαι καθόλου που ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη συμπάθεια στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας καθώς παραμένουν κλασάτοι. Δεν διαμαρτύρονται για τον Harry», ανέφερε ο Tom Quinn, συγγραφέας του βιβλίου «Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle».

