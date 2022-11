Ωστόσο, αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα των ΗΠΑ. Ο νόμος για τις αμβλώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ψηφίστηκε το 1967 (εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας), πέντε χρόνια πριν από το Roe v Wade. Όταν η άμβλωση ήταν ακόμα παράνομη το 1965, το θεατρικό έργο της Nell Dunn στο BBC, Up the Junction, αφηγήθηκε την ιστορία μιας ανύπαντρης γυναίκας που υπομένει μια φρικτή αποβολή μετά από μια παράνομη επέμβαση στο δρόμο.

Ωστόσο, το πραγματικό gamechanger ήρθε το 1998 με την άφιξη του Sex and the City και συγκεκριμένα με την προβολή του επεισοδίου «Coulda, Woulda, Shoulda». Όταν η Miranda (Cynthia Nixon) ανακοινώνει ότι είναι έγκυος, η Carrie (Sarah Jessica Parker) και η Samantha (Kim Cattrall) με αυτοπεποίθηση μοιράζονται μαζί της ότι έχουν και οι ίδιες υποβληθεί σε αμβλώσεις, τις οποίες δεν μετανιώνουν.

View this post on Instagram

Από την κωμική σειρά «Maude» μέχρι το «Sex and the City»