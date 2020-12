Κάτι που κάνουμε όλοι είναι να νομίζουμε ότι το σπίτι μας έχει ανεξάντλητους αποθηκευτικούς χώρους! Όχι! Γι’ αυτό υιοθέτησε τον κανόνα του one in-one out, δηλαδή για κάθε πουλόβερ, για παράδειγμα, που μπαίνει στην ντουλάπα σου, να δωρίζεις κάποιο άλλο που δεν φοράς πλέον. Εάν το παιδί σου δεν παίζει πια με κάποια παιχνίδια, μπορείς να τα δώσεις εξοικονομώντας χώρο και δίνοντας χαρά σε κάποιο άλλο παιδί!

