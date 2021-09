Το “9/11 One Day in America” αφηγείται σε βάθος την ιστορία της 11ης Σεπτεμβρίου μέσα από τα μάτια των μαρτύρων, των ηρώων και των επιζώντων. Είναι μια παραγωγή που βασίζεται στη συνεργασία με το Μνημείο και το Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου και αποτίουν φόρο τιμής στους σχεδόν 3.000 νεκρούς των τρομοκρατικών πληγμάτων της Αλ Κάιντα. Αυτή η νέα σειρά ντοκιμαντέρ, 20 χρόνια μετά , απεικονίζει την τραγική αυτή μέρα με πρωτοφανείς λεπτομέρειες – από το πρώτο αεροπλάνο που χτύπησε τον βόρειο πύργο μέχρι τους τελευταίους επιζώντες που διασώθηκαν από τα ερείπια.

you might also like