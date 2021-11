Η Μπέσσυ και ο Γιούρι χόρεψαν το «Hey Big Spende»r από το Sweet Charity. Η Έλενα και ο Βλαντιμίρ χόρεψαν Jive από Την ταινία Burlesque, ενώ στα ίδια δυναμικά πλαίσια κινήθηκαν και η Victoria με τον Τηλέμαχο οι οποίοι χόρεψαν quickstep το τραγούδι «I wanna be like you» από την ταινία The Jungle Book. Εντυπωσιακοί ήταν και ο Dominik Stars με την ντάμα του Ειρήνη που χόρεψαν salsa με το «Ran kan kan» από την ταινία Mambo Kings.

Ο Πάνος και η Μαρίλη χόρεψαν ένα δυναμικό Jive από το soundtrack της ταινίας «Footloose», ο Δημήτρης χόρεψε ένα παιχνιδιάρικο cha cha cha με τη Δανάη και ο Έντουαρντ και η Ελισάβετ χόρεψαν κάτω από τους ήχους του «My heart will go on» της Celine Dion, μία ρομαντική ρούμπα. Να σημειωθεί πως στο κοινό εχθές βρισκόταν και ο Αιμιλιάνο, ο οποίος παρευρέθηκε για να σταθεί δίπλα στο πλευρό του φίλο του Έντουαρντ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζευγάρια, στην σκηνή στο 4ο live του Dancing With The Stars , βρέθηκε η Βασιλική Μιλλούση και ο παρτενέρ της Μαξίμ, οι οποίοι χόρεψαν Pasodoble. Ο χορός του ζευγαριού ξετρέλανε την κριτική επιτροπή με τον Jason Roditis να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Άλλη μία Κυριακή βράδυ την περάσαμε μπροστά από την τηλεόρασή μας, παρακολουθώντας το αγαπημένο μας χορευτικό show που δεν είναι άλλο από το Dancing With The Stars! Το 4o live είχε θέμα «Movie Night» και τα 14 ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό!