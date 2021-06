«Πώς να πω στους γονείς μου ότι είμαι gay;». Αν έφτασες σε αυτό το άρθρο γκουγκλάροντας αυτή τη φράση, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Στο παρακάτω άρθρο θα μιλήσουμε για την κατανόηση της σεξουαλικότητας, πώς να κάνεις coming out στο περιβάλλον σου, τόσο τους φίλους σου όσο και την οικογένειά σου, και θα απαντήσουμε όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε σε κάθε σου ανησυχία.

Σεξουαλική ταυτότητα ενός ατόμου, ορίζεται ως η έκφραση της συναισθηματικής και σεξουαλικής έλξης του ατόμου. Σε αντίθεση με όσα πιστεύει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, δεν είναι επιλογή και δεν «θεραπεύεται».

Συχνά, οι έννοιες της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας συγχέονται και χρησιμοποιούνται η μία αντί της άλλης. Ταυτότητα φύλου, ορίζεται ως ο αυτοπροσδιορισμός ενός ατόμου ως προς το φύλο του, ενώ η σεξουαλική ταυτότητα έχει να κάνει με την ρομαντική και σεξουαλική έλξη.

Πότε διαμορφώνεται η σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού;

Η εφηβεία, είναι η περίοδος της διερεύνησης και των αλλαγών στη ζωή του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και με την σεξουαλική του αφύπνιση. Τότε ο έφηβος, αρχίζει να καταλαβαίνει την σεξουαλική του διάθεση και τον προσανατολισμό του. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως σε μικρότερη ηλικία, τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται την έλξη. Η έλξη αρχίζει να γίνεται αντιληπτή από τα 6 με 8 έτη.

Στην εφηβεία, τα παιδιά προσπαθούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, πειραματίζονται. Αυτή η διαδικασία, ενδέχεται να τους δημιουργεί άγχος και αναστάτωση.

Η σεξουαλική ταυτότητα είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει;

Και ναι και όχι. Το όχι έχει να κάνει με την φαντασίωση των γονιών ή του περιβάλλοντος πως μπορεί να αλλάξει. Το ναι έχει να κάνει με το ίδιο το άτομο. Πολλές φορές οι έφηβοι, διστάζουν να πειραματιστούν, θεωρώντας πως θα πρέπει να παγιωθούν σε μία θέση και έπειτα δεν μπορούν να την αλλάξουν. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι στην εφηβεία, έλκεται από ένα άλλο κορίτσι και διστάζει να το παραδεχτεί, καθώς θεωρεί πως θα χαρακτηριστεί και θα πρέπει να στηρίξει την ταυτότητα που θα της αποδοθεί από τον περίγυρο.

Γονείς και σεξουαλική ταυτότητα

Οι γονείς, είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται την σεξουαλικότητα του παιδιού. Συχνά, αποφεύγουν να συζητήσουν για το κομμάτι αυτό, καθώς επικρατεί ντροπή και λείπει η ενημέρωση. Ιδιαίτερα, όταν το παιδί δεν επιβεβαιώνει την δική μας προσδοκία, προτιμούμε να «θάβουμε» την σεξουαλικότητα ή την αρνούμαστε. Υπάρχει έντονη άρνηση και θυμός. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που γονείς, οδηγούν τα παιδιά στο γραφείο ενός θεραπευτή για να το βοηθήσει. Υπάρχει έντονο αίσθημα ενοχής, οι γονείς αναρωτιούνται πως συνέβαλαν στην σεξουαλικότητα του παιδιού.

Ο κοινωνικός περίγυρος, στην ελληνική κοινωνία, είναι ένα κομμάτι που πανικοβάλει ιδιαίτερα την οικογένεια. Συχνά μάλιστα η οικογένεια μπορεί να απομονωθεί, να βιώνει καταθλιπτικά συναισθήματα.

Το παιδί;

Δυστυχώς, η όλη διαδικασία για τους γονείς, είναι συχνά τόσο επώδυνη που το ίδιο το παιδί, φαίνεται να αγνοείται. Το δικό του συναίσθημα παραμελείται ή ακόμη κατακρίνεται και στοχοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος. Το παιδί λοιπόν, βρίσκεται μόνο του να αντιμετωπίσει το δικό του συναίσθημα αλλά και τα δύσκολα συναισθήματα της οικογένειας. Ακόμη, τα παιδιά, επιθυμώντας να ικανοποιήσουν τους γονείς, λένε ψέματα ή κρύβουν την σεξουαλικότητα τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Αποδοχή της σεξουαλικότητας ως μία φυσιολογική τάση

Αποδοχή του παιδιού

Στήριξη του παιδιού και επεξεργασία των συναισθημάτων του

Να μην γεμίζουμε το παιδί με ενοχές για κάτι που δεν επιλέγει

Να μην αμφισβητούμε αυτό που βιώνει

Ο κόσμος μας μπορεί να αλλάζει, αλλά για κάθε νέο άνθρωπο που πρωτοανακαλύπτει μέσα του τις ομόφυλες έλξεις, η διαχείρισή τους πάντοτε θα μοιάζει βουνό. Τα συναισθήματά της έφηβης ή του έφηβου που έλκεται από το ίδιο φύλο μπορεί να ποικίλουν από τον φόβο μέχρι την σύγχυση: Tον φόβο της απόρριψης και της θυματοποίησης και τη σύγχυση μεταξύ των πιθανών ερμηνειών που άλλοι αποδίδουν στις δικές μας έλξεις.

Κάθε νέος προσπαθεί να διαχειριστεί και να μάθει να ζει με τις ομόφυλες έλξεις του, κι αυτό μέσα σε μια κοινωνία που προβάλλει ακραία διαφορετικές απόψεις για την ομοφυλοφιλία. Μέσα στο χαλασμό της ιδεολογικής μάχης που διεξάγεται για την ψυχή μας, ποιος από μας δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να μοιραστεί τα βιώματά του, να αποκαλύψει τα ομοφυλόφιλα συναισθήματα και να βρει ένα χέρι να τον στηρίξει;

Αυτή η αποκάλυψη των ομόφυλων έλξεων παίζει κομβικό ρόλο στη ζωή κάθε ομοφυλόφιλου προσώπου και ονομάζεται coming out. Είναι μια σημαντική στιγμή στην πορεία μας, που έρχεται για πρώτη φορά γύρω στα 17,5 μας χρόνια.

Πώς όμως θα κάνεις coming out;

Σε ποιους θα μιλήσεις και τι θα πεις;

Ποια είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι που πρέπει να προσέξεις;

Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με αυτόν τον σύντομο οδηγό.

Γιατί να κάνει κάποιο άτομο coming out;

Βασικά, οι άνθρωποι θέλουν απλά να είναι αυτό που είναι, ειδικά με τους ανθρώπους που αγαπούν. Το να κρύβεις αυτό που είσαι είναι πολύ επίπονο. Σου παίρνει πολλή ενέργεια και προσοχή από πιο σημαντικά πράγματα, όπως το διάβασμά σου, τη δουλειά, ή τις εξετάσεις σου. Το γεγονός ότι ένα άτομο αποφάσισε να κάνει coming out στην οικογένεια.

Unsplash/Stavrialena Gontzou

Πώς γίνεται το coming out;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει ένα coming out και δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να το κάνεις. Αν σκέφτεσαι να κάνεις coming out, τότε είναι σημαντικό να βρεις έναν τρόπο, που θα αισθάνεσαι ότι αυτός είναι ο σωστός για σένα. Το να μοιραστείς αυτές τις σκέψεις για το πώς να το κάνεις με φιλικά σου πρόσωπα, με άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε οργανώσεις ή με κάποιον ειδικό είναι συχνά πολύ χρήσιμο.

Σε ποιο άτομο να το πω;

Είναι σίγουρα απίθανο, να καταφέρεις να μαζέψεις όλα τα άτομα, στα οποία θέλεις να κάνεις coming out μαζί και να το πεις σε όλα μια κι έξω, και αυτό πιθανά είναι κάτι που θα σου φανεί στην πορεία αρκετά αποθαρρυντικό, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, μάλλον το καλύτερο είναι να γίνει σε στάδια. Σκέψου σε ποιο άτομο θέλεις να το πεις πρώτα. Ιδανικά, καλό θα ήταν να είναι ένα άτομο που πιστεύεις ότι θα είναι υποστηρικτικό, όπως ένα φιλικό πρόσωπο, ένα μέλος της οικογένειας ή ακόμη κι ένα έμπιστο νεαρό άτομο ή κάποια/ος εκπαιδευτικός. Αυτό το άτομο θα μπορεί αργότερα να σε στηρίξει, όταν θα το πεις στους άλλους.

Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το Tumblr και το Instagram, τα νέα ταξιδεύουν γρηγορότερα από ποτέ. Αν υπάρχει κάποιο άτομο στη ζωή σου στο οποίο δε θέλεις να είσαι out, σκέψου προσεκτικά πώς θα το χειριστείς. Αξίζει να σκεφτείς λίγο ότι από τη στιγμή που θα το πεις σε έναν άνθρωπο, άλλα άτομα που είναι στη ζωή σου υπάρχει περίπτωση να το μάθουν, ακόμη κι αν δεν πείτε τίποτε.

Πότε είναι ο σωστός χρόνος για να πω κάτι;

Χρειάζεται να αναγνωρίσεις ότι το coming out μπορεί να αποτελεί μία έκπληξη για κάποια άτομα, που έχεις στη ζωή σου. Εσύ μπορεί να πέρασες λίγο καιρό μέχρι να το συνειδητοποιήσεις, αλλά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που ετοιμάζεσαι να το πεις θα το ακούσουν για πρώτη φορά. Σκέψου το πότε θα το πεις, ώστε να είσαι σε θέση να συζητήσεις γι’ αυτό. Για παράδειγμα, το να κάνεις coming out σε μία συμμαθήτριά σου την ώρα που ετοιμάζεστε να γράψετε διαγώνισμα δεν είναι και η καλύτερη στιγμή! Το να ξεκινήσεις να μιλάς για το θέμα από το κινητό με κάποιον από τους γονείς σου, ενώ έχεις πολλή λίγη μπαταρία, επίσης, δεν είναι καλή ιδέα.

Πώς το λες;

Το κάθε άτομο έχει τον δικό του τρόπο που προτιμά και επιλέγει για να κάνει το coming out του. Ο πιο προφανής τρόπος είναι να καθίσεις με το άλλο πρόσωπο και να μιλήσετε. Το θετικό που έχει αυτός ο τρόπος είναι ότι μπορείς να καθίσεις με το άτομο που επέλεξες, να κάνεις coming out και να απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις και ακόμη να σου προσφέρει στήριξη και να σε καθησυχάσει, αν το χρειάζεσαι. Μπορεί να μοιάζει τρομακτικό, αλλά μόλις το πεις, πραγματικά θα αρχίσει να σου είναι πιο εύκολο. Κάποια άτομα επιλέγουν να στείλουν ένα email, ένα κείμενο ή ένα γράμμα, κάτι που δίνει στο άτομο στο οποίο ανοίγεσαι τον χρόνο να το διαχειριστεί, πριν απαντήσει. Κάποια άτομα χρησιμοποιούν τα social media για να κάνουν coming out. Παρόλο που με αυτή τη μέθοδο του coming out πιθανόν να χρειαστεί να το κάνεις μία φορά, ταυτόχρονα, δε σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αυτές τις προσωπικές συζητήσεις με τα άτομα που αισθάνεσαι κοντά σου. Αλλά θυμήσου: δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπο για να κάνεις coming out.

Ιωάννα Γκόλια

Στήριξη στο coming out

Κάποια άτομα κάνουν coming out χωρίς πρόβλημα, όμως για άλλα μπορεί να υπάρχουν εμπόδια και υποχωρήσεις. Κάποιες φορές τα άτομα που είναι πολύ κοντά σου ίσως χρειάζονται λίγο χρόνο για να συνηθίσουν στο νέο. Μπορεί να είναι δύσκολο οι άνθρωποι που νοιάζεσαι, να δυσκολεύονται να αποδεχτούν αυτό που είσαι. Το ταξίδι του coming out είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Στο ξεκίνημα, αλλά και στην πορεία του, ευτυχώς, υπάρχουν οργανώσεις και φορείς που μπορούν να σε βοηθήσουν

Ειδική στήριξη για το coming out ως μπάι

Το coming out ως μπάι ή ως μία ταυτότητα που είναι μέρος της μπάι- ομπρέλας, όπως παν ή κουήρ, διαφέρει από το coming out ως λεσβία ή γκέι κι έχει άλλες δυσκολίες. Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που θα σου πουν ότι είναι απλά μία “φάση” ή ότι είσαι στην πραγματικότητα “λεσβία” ή “γκέι” , αλλά δεν το αποδέχεσαι. Μπορεί να αισθανθείς ότι η δική σου ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται όσο άλλες. Να θυμάσαι ότι η μπάι, η κουήρ, οι παν ταυτότητες υπάρχουν και είναι αναγνωρίσιμες. Ακόμη κι αν στην πορεία αυτοπροσδιορίζεσαι ως γκέι ή λεσβία, αυτή είναι δική σου απόφαση για σένα και κανείς δεν είναι σε θέση να καθορίσει ποιος είναι ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός σε κανένα στάδιο της ζωής σου.

Αν αποφασίσεις να κάνεις coming out, ίσως σου φανούν χρήσιμα τα ακόλουθα:

Δεν είναι αφύσικο να έλκεσαι από κάποιο άτομο που ίδιου φύλου.

Δε χρειάζεται να αισθάνεσαι πίεση για να αποφασίσεις τι είσαι ή να πιεστείς για να βάλεις μία ταμπέλα στα συναισθήματά σου, αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα.

Το σημαντικό είναι να δώσεις στον εαυτό σου χρόνο και χώρο για να εξερευνήσεις αυτό που αισθάνεσαι.

Το coming out είναι διαφορετικό για το κάθε άτομο και εσύ θα γνωρίζεις, όταν είναι η σωστή στιγμή για σένα.

Τι θα πουν οι φίλες/οι μου;

Τα περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ανησυχούν για το πώς θα αντιδράσουν οι φίλες/οι τους όταν κάνουν coming out. Οι φίλες/οι σου μπορεί να εκπλαγούν, να έχουν πολλές ερωτήσεις, να μην ξέρουν τι να πουν ή να το έχουν καταλάβει ήδη! Αρχικά, επέλεξε μία φίλη ή έναν φίλο που εμπιστεύεσαι και που γνωρίζεις ότι θα είναι υποστηρικτική/ός. Σκέψου λίγο για το πώς θα απαντήσεις σε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να σε ρωτήσουν, όπως “πού το ξέρεις;”. Αν η φίλη ή ο φίλος σου αντιδράσει άσχημα, θυμήσου, ότι ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί την πληροφορία. Αν με τον καιρό δεν αλλάξει, τότε πιθανότατα αυτό το άτομο δεν άξιζε να είναι φίλη ή φίλος σου από την αρχή ούτως ή άλλως. Παρόλο που δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα πει ή τι θα κάνει ο καθένας, όταν το πεις σε ένα στενό φιλικό πρόσωπο που εμπιστεύεσαι, οι πιθανότητες είναι ότι θα είναι ευτυχής που μοιράστηκες κάτι τόσο προσωπικό μαζί της/του και θα σε στηρίξει.

Πώς να πω στους γονείς μου ότι είμαι gay;

Δεν υπάρχει σωστός ή λανθασμένος τρόπος ή χρόνος να πεις στην οικογένειά σου ότι είσαι ΛΟΑΤΚΙ+. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να πάρεις τον χρόνο σου και να σκεφτείς τι θέλεις να πεις. Το να κάνεις coming out στο άσχετο, ενώ έχεις θυμό ή διεκδικείς κάτι δεν είναι καλή ιδέα! Κάποια άτομα το λένε στους γονείς τους πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ άλλα προτιμούν να γράψουν μια επιστολή ή να στείλουν ένα email. Οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιλέξεις, πιθανότατα θα είσαι λίγο νευρική/ός. Ίσως θέλεις να μιλήσεις με μία φίλη ή έναν φίλο για αυτό πρώτα, ή να κάτσετε και να σκεφτείτε παρέα ακριβώς το τι θα πεις. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος που θα αποφασίσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι συνήθως δεν είναι καλή ιδέα να το πεις την οικογένειά σου κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης ή όταν είσαι θυμωμένη/οι.

Οι γονείς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας. Είναι η ρίζα μας, οι άνθρωποι που μας έφεραν στον κόσμο και μας ανέθρεψαν με κόπο και θυσίες. Είναι λογικό να έχουν προσδοκίες για μας. Είναι επίσης λογικό να μην θέλουν το παιδί τους να γίνει ομοφυλόφιλο, αν μη τι άλλο, επειδή η κοινωνία στιγματίζει τα ομοφυλόφιλα πρόσωπα και κάνει τη ζωή τους πιο δύσκολη.

Γενικά, είναι μια καλή ιδέα να περιμένεις να μεγαλώσεις, προτού μιλήσεις στους γονείς σου, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 18-20 ετών, οπότε θα μπορείς να σταθείς μόνη/μόνος σου οικονομικά. Κι αυτό γιατί πολλοί γονείς είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν την ομοφυλοφιλία των παιδιών τους και φτάνουν σε ακραίες επιλογές, όπως ακόμη και να διώξουν το παιδί τους από το σπίτι. Στην Αμερική το 40% των άστεγων νέων είναι ομοφυλόφιλοι, ακριβώς ως αποτέλεσμα αυτής της απόρριψης από την οικογένεια.

Εξάλλου, όσο μεγαλώνουμε, είναι ευκολότερο να μιλήσουμε κι εμείς με πιο έξυπνο τρόπο στους γονείς μας και να μην τους αφήσουμε να παρεξηγήσουν τα πράγματα και να νιώσουν σαν αποτυχημένοι γονείς.

Πριν επιχειρήσεις, λοιπόν, να μιλήσεις στην οικογένειά σου, περίμενε την κατάλληλη στιγμή.

Μέχρι τότε, μπορείς να μιλήσεις στον κολλητό σου και σε άλλα πρόσωπα που σίγουρα θα σε καταλάβουν και θα σε στηρίξουν, χωρίς να νιώσουν ότι φέρουν προσωπική ευθύνη για την ομοφυλοφιλία σου.

Όταν ενηλικιωθείς, μπορείς να μιλήσεις ευκολότερα και ασφαλέστερα στους γονείς σου και να τους εξηγήσεις τι σου συμβαίνει και ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον.

Επίσης, να θυμάσαι ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις coming out στους γονείς σου, όπως και σε κανέναν άλλον. Συνήθως, όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε να αντλούμε περισσότερη δύναμη και αγάπη από τον κοινωνικό μας περίγυρο παρά από τους γονείς. Είναι απόλυτα σεβαστό, λοιπόν, να επιλέξεις να μην μιλήσεις στους γονείς, αν δεν το θέλεις, ειδικά αν εκτιμάς ότι τα προσδοκώμενα οφέλη δεν ισοφαρίζουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να καταλάβουν και να πληγωθούν.

Θυμήσου, εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν κάνει πριν από εσένα. Οι γονείς σου μπορεί να μείνουν έκπληκτοι, να ανησυχήσουν, ή να δυσκολεύονται να το δεχτούν. Θυμήσου, ότι η πρώτη τους αντίδραση δεν είναι αναγκαστικά το πώς θα αισθάνονται για πάντα. Ίσως χρειαστούν λίγο χρόνο για να επεξεργαστούν αυτά που τους είπες. Το πρώτο πράγμα για το οποίο οι περισσότεροι γονείς ανησυχούν είναι ότι τα παιδιά τους θέλουν να ξέρουν ότι θα είναι χαρούμενα! Ακριβώς σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε όπως ελπίζεις, υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να μιλήσεις, τόσο εσύ όσο και οι γονείς σου, όπως είναι η Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.

Οπότε:

Πάρε τον χρόνο σου

Μη βιαστείς

Σκέψου τι είναι το καλύτερο για σένα

Ζήτησε βοήθεια – Υπάρχει πολλή εκεί έξω

Εμπιστεύσου άτομα που τα αισθάνεσαι κοντά σου

Pexels

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι στην Ελλάδα:

Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς: 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ https://11528.gr/grammi/

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων https://www.colouryouth.gr/#

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Τι να περιμένεις;

Το coming out είναι σαν να παίζεις κρυφτό. Σ’ όλο το παιχνίδι κρύβεσαι κι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή τρέχεις μέχρι τη φωλιά αυτού που τα φυλάει και φωνάζει “φτου φτου ξελευθερία για μένα”. Είναι η στιγμή που πλέον δεν χρειάζεται να κρύβεσαι, αλλά μπορείς να φέρεσαι ελεύθερα και φυσικά με τα άτομα που είναι σημαντικά στη ζωή σου.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η στιγμή είναι και μια “ξελευθερία για όλους”. Γιατί είναι διαπιστωμένο ότι, όταν κάποιος ετεροφυλόφιλος έχει προσωπική γνωριμία με κάποιον ομοφυλόφιλο, η άγνοια και η αντίδρασή του σχετικά με την ομοφυλοφιλία μειώνονται, γίνεται λιγότερο ομοφοβικός και αποκτά μεγαλύτερο σεβασμό για τα ομοφυλόφιλα πρόσωπα.

Η αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή σου σε αποδέχονται όπως είσαι, με τις ομόφυλες έλξεις σου ακέραιες, μπορεί να κάνει πιο όμορφη τη ζωή σου και να δώσει μια άλλη κατανόηση στις προκλήσεις που θέτει η ομοφυλοφιλία στην καθημερινότητά σου.

Κατανόησε τις έλξεις σου

Πριν κάνεις coming out στους φίλους σου, είναι σημαντικό να κάνεις coming out στον εαυτό σου. Να καταλάβεις δηλαδή την φύση, την προέλευση και τον προορισμό των ομόφυλων έλξεων και να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις μ’ αυτές. Να καταλάβεις ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι περαστικές, αλλά θα σε συνοδεύουν σε όλη σου τη ζωή κι αυτό είναι ΟΚ. Να καταλάβεις ακόμη ότι η σεξουαλικότητά σου είναι ρευστή και μπορεί και να διευρυνθεί και να αλλάξει.

Για να είσαι ομοφυλόφιλος, δεν χρειάζεται να αποδέχεσαι τα συνθήματα των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, ούτε είναι απαραίτητο να κηρύττεις την queer theory, να δηλώνεις “παρούσα” και να ομνύεις στην ομοκανονικότητα. Ταυτόχρονα, για να είσαι Χριστιανός, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις ετεροφυλόφιλος, ούτε και να το εμποδίζεις, αν είναι να έρθει. Μια χαρά είσαι κι έτσι και μπορείς να ευαρεστήσεις στον Θεό εξαγιάζοντας το φύλο σου, όπως ακριβώς κάνουν και εκατοντάδες χιλιάδες ετεροφυλόφιλοι.

Γενικά, πρέπει να καταλάβεις ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι ταυτότητα, αλλά μπορεί να είναι ένα μέρος μόνο αυτού που είσαι.

Εξάλλου, το coming out πρέπει να είναι πάντοτε επιλογή μας και ποτέ υποχρέωση. Είναι ένα άνοιγμα της καρδιάς μας σε μια άλλη καρδιά, ώστε να μας γνωρίσει καλύτερα, χωρίς σκιές και χωρίς προσποιήσεις. Για αυτό, θα πρέπει και η καρδιά του άλλου να είναι ανοιχτή, ώστε να δεχτεί το δώρο μας.

Μαρία Γιαννοπούλου

Ιδρυτικό Μέλος allaboutparents.gr | Positive Parenting

Ψυχολόγος ΑΠΘ, MSc

Ειδικευμένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt

PgD Παιδοψυχολογία Παιδιού & Εφήβου

Τηλ: 6942217440, Ευρυτανίας 13, Αμπελόκηποι

email: maria.giannopulu@gmail.com

